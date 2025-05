Faller på børs etter Buffett-nyhet

Warren Buffetts (94) investeringsselskap Berkshire Hathaway faller på Wall Street mandag etter helgens nyhet om at Buffett vil gå av som Berkshire-sjef, etter 60 år i sjefsstolen.

Greg Abel er utpekt til å ta over sjefsrollen. Dette har vært kjent siden 2021, men selve tidspunktet for sjefsbyttet har vært en hemmelighet frem til helgens generalforsamling i Berkshire, skriver Nyhetsbyrån Direkt.

Buffett har meddelt at han vil være tilgjengelig for selskapet, men at det er Abel som vil ha siste ord om selskapets investeringer.

Ellevill avkastning

Bernt Berg-Nielsen, forvalter i Stolt Explorer var i Omaha på årsmøte til Berkshire lørdag og poengterer den enorme avkastningen Buffett har klart over tid og viser til renters rente effekten, det Albert Einstein kalte verdens åttende under.

– Siden Warren tok kontroll over Berkshire i 1965, har Berkshire sin A-aksje steget med 5 502 284 prosent. S&P 500 har steget med 39 054 prosent i samme periode. Dette betyr at Berkshire kunne falle 99 prosent herfra, og Warren Buffett investeringsresultat ville fortsatt ha overgått S&P 500, sier Berg-Nielsen.

BUFFET-FAN: Bernt Berg-Nielsen, forvalter i Stolt Explorer er blodfan av Warren Buffett. FOTO: Iván Kverme

Forvalteren er positiv til at Greg Abel skal overta som adm. direktør og trekker paralleller til overgangen i Apple, og viser til Buffetts kommentar i innledningen til møte.

–Ingen andre enn Steve Jobs kunne ha skapt Apple, men ingen andre enn Tim Cook kunne ha utviklet det slik det har blitt, sa Buffett lørdag.

Berg-Nielsen mener det samme kan sies om Berkshire, uten at Buffett sa det eksplisitt;

– Buffett skapte det – men nå er det Abels tur til å videreutvikle det. Med struktur, filosofi og prinsipper dypt forankret, er fundamentet sterkt, poengterer forvalteren.

Forvalteren mener at det til og med kan være operasjonell oppside:

– Jeg var på en «fireside chat» med Bill Ackman fredag. Han var inn på at med Greg blir mer fokus på operativ forbedringspotensialet ettersom både jernbanene og Geico hengte etter konkurrentene, ser forvalteren.

AVKASTNING: S&P500 mot Berkshire Hathaway siden 1985. FOTO: Factset

Nylig nådde Berkshire-aksjene all time-high, og markedsverdien var oppe i spinnville 1.200 milliarder dollar. Aksjekursen er mandag ettermiddag ned 4,6 prosent.

Stående applaus

Buffett avsluttet helgens generalforsamling med å kunngjøre at han nå blir pensjonist. Salen brøt da ut i stående applaus som en hyllest til investorlegenden.

Berg-Nilsen sa søndag til Finansavisen at «en æra er over» med Buffetts avgang.

Nordnet-analytiker Roger Berntsen, som har hatt Buffett som forbilde i snart tre tiår, synes det er noe «nærmest poetisk» over at Buffett overlater roret til Greg Abel akkurat idet Berkshire Hathaway feirer 60-årsjubileum som konglomerat og aksjen noterer all-time high.