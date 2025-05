Oljefondet må trekke seg ut av Israels okkupasjon

Israels brutale og folkerettsstridige angrep har siden 7. oktober tatt livet av over 50.000 palestinere. Vi er vitne til et folkemord. Norge har fordømt Israels angrep, og gikk for et år siden endelig inn for å anerkjenne Palestina som en selvstendig stat. Nå er tiden overmoden for at vi tar det neste steget, og trekker Oljefondet ut av alle investeringer som bidrar til å opprettholde Israels ulovlige okkupasjon av palestinsk land.

Oljefondet er det norske folks felles sparepenger. Formålet med Oljefondet er å sikre en langsiktig forvaltning av inntektene fra Norges olje- og gassressurser, slik at formuen kommer både dagens og fremtidige generasjoner til gode. Men deler av de kommende generasjonenes velferd bygges i dag på investeringer i Israels okkupasjon.

I dag har Oljefondet aksjer for over 220 milliarder kroner i selskaper som er aktivt involvert i de ulovlige bosettingene i Palestina, ifølge en rapport fra Don't buy Into Occupation (DbIO). Dette gjør Norge til Europas klart største investor i okkupasjonen.

For meg er det komplett uforståelig at politikerne som bestemmer nå lar dette skje. Hvis vi virkelig mener alvor med anerkjennelsen av Palestina som en selvstendig stat, kan vi ikke samtidig investere flere milliarder i selskaper som bidrar til å opprettholde okkupasjonen.

Etter at Russland startet sin brutale og folkerettsstridige invasjon av Ukraina, brukte regjeringen bare noen få dager på å instruere Oljefondet til å fryse og gradvis trekke ut alle investeringer fra russiske selskaper. Det var en klok og riktig avgjørelse. Hvorfor bruker ikke regjeringen den samme logikken mot Israels okkupasjon og folkerettsbrudd?

Å la Oljefondet fortsette å investere i okkupasjonen undergraver vår egen utenrikspolitikk og troverdighet som forkjemper for folkeretten. Norges anerkjennelse av Palestina som en selvstendig stat må få reell betydning for hvordan våre felles sparepenger forvaltes. Regjeringen bør instruere Oljefondet til å trekke ut alle investeringer som bidrar til å opprettholde Israels okkupasjon av Palestina. Norge kan ikke tjene penger på okkupasjon.

Simen Bondevik

Sentralstyremedlem i Partiet Sentrum