La Oljefondet investere i unoterte aksjer

«Amerikanske pensjonsfond har vært pådrivere for å offentliggjøre hvilke selskaper de aktive eierfondene er investert i, og det er nå vanlig praksis for store og etablerte aktive eierfond.»

Og:

«Europeiske pensjonsfond har drevet frem en økt vektlegging av ansvarlig forvaltning for sine unoterte aksjeinvesteringer. De krever blant annet at aktive eierfond rapporterer om bærekraft og selskapsstyring i selskapene de er investert i.»

Oljefondets mandat og størrelse betyr at fondet kan stille krav som imøtekommer disse innvendingene.

Jeg forstår regjeringens ønske om å legge til rette for det grønne skiftet, men stiller meg undrende til hvorfor investeringer i infrastruktur for fornybar energi skal nyte høyere tillit enn andre unoterte investeringer, og dermed fritas for tilsvarende kritikk om manglende åpenhet. Enda mer undrer jeg meg over at investeringer i unoterte eiendomsaksjer er akseptabelt, hvor det er tradisjon for skjulte eierstrukturer. Når det i tillegg er gode argumenter for at bredere investeringer i unoterte aksjer kan styrke fondets avkastning og risikospredning, fremstår det som inkonsekvent å åpne kun for én sektor av hensyn til politiske mål.

For meg er det enkelt: Politikere skal være forsiktige med å overstyre de fagkyndige. Hvis Tangen mener han kan skape 30–40 milliarder i ekstra årlig avkastning, betyr det at hver dag vi venter, går 100 millioner tapt for den norske befolkningen.

La Tangen prestere i jobben vi har ansatt ham for!

Victoria Granlund

Styremedlem i Oslo FpU