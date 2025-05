Panikk i Taiwan

Taiwans valuta har styrket seg i en målestokk ikke sett siden 1980-tallet. Fredag steg den taiwanske dollaren 4,6 prosent mot den amerikanske dollaren, og mandag fortsatte oppgangen – med over 6 prosent.

Markedene frykter at en handelsavtale med Donald Trump kan inkludere valutakursen. Den plutselige valutabevegelsen i Taiwan viser hvordan den amerikanske handelskrigen påvirker verdensøkonomien, skriver Financial Times.

«Det er en mulighet for at en valutaavtale – hvor dollaren svekkes mot asiatiske valutaer – kan inngå i nye handelsavtaler, men det er så langt kun spekulasjon. Dersom det viser seg å stemme, vil det være en betydelig utvikling,» skriver SEB.

– Er i panikk

– Eksportbedrifter er i panikk, og livsforsikringsselskapene har ikke sikret seg nok, samtidig som kapitalutstrømningen fra aksjemarkedet har stoppet opp, sa Ju Wang, strateg i BNP Paribas i Hongkong, til avisen

Taiwan har en enorm mengde utenlandske eiendeler, mye av det i amerikanske obligasjoner – inkludert statsobligasjoner og selskapsgjeld – som eies av landets livsforsikringsselskaper.

Mange av disse forsikringsselskapene har imidlertid ikke sikret seg mot valutarisiko, og er dermed utsatt for tap når den amerikanske dollaren faller i verdi. Ifølge Goldman Sachs er disse bare sikret med rundt 60 prosent. Et kappløp for å sikre seg mot disse risikoene i et fallende marked kan ha forsterket valutabevegelsen.

– Sentralbanken er fortsatt den eneste som kjøper, men den har ikke gjort nok for å støtte markedet, noe som har ført til spekulasjoner om at valutakursen er en del av handelsforhandlingene, la hun til.

Sentralbanken advarer

Taiwans sentralbank forsøkte å dempe spekulasjonene om at USA har bedt om at valutaen skulle styrkes.

– Vi oppfordrer markedskommentatorer på det sterkeste til ikke å spekulere uansvarlig om valutamarkedet, da slike uttalelser kan destabilisere markedet og potensielt påvirke økonomien som helhet, sa sentralbanksjef Yang Chin-long under etter børsens stengetid i Taipei mandag, ifølge Bloomberg.

Wang i BNP Paribas er skeptisk.

– Selv om ingen økonomi offisielt vil erkjenne at valutakurs er en del av forhandlingene, tyder markedsforventningene på det motsatte. Dette er særlig bemerkelsesverdig gitt Mar-a-Lago-avtalens vekt på at en overvurdert amerikansk dollar er en hovedårsak til USAs handelsubalanser, sa hun.