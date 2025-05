– Investorene selger forsvarsaksjer, mens de kjøper energi og finans

Når DNB oppsummerer privatinvestorenes handelsaktivitet for april viser fasiten at det ble nettokjøpt aksjer for 851 millioner kroner av en omsetning på 12,5 milliarder kroner. Handelsaktiviteten økte i takt med volatiliteten i markedet, og syv av de ti mest handlende aksjene ble kjøpt i april.

– Høy aktivitet

– Vi har sett høy aktivitet i april, hvor kundene går fra nettosalg til nettokjøp. Store svingninger i markedet ble for mange av DNBs investorer sett på som en kjøpsmulighet, sier Camilla Vik, investeringsøkonom i DNB Wealth Management, til Finansavisen.

– Det ble nettokjøpt for totalt 851 millioner kroner i april. Det viser at det er mange som fant veien tilbake til aksjer nå i april etter nettosalg tidligere i år. Månedens nettokjøp er faktisk det høyeste på 13 måneder, sier investeringsøkonomen.

Kjøper energi og finans

DNB ble den mest nettokjøpte aksjen i april, med 246 millioner kroner, etterfulgt av Vår Energi, Aker BP, Nordic Semiconductor og Norsk Hydro.

I den andre enden av skalaen ble Kongsberg Gruppen mest nettosolgt, med 118 millioner kroner, etterfulgt av Norwegian, Edda Vind, Telenor og Crayon.

REGISTRERER HØY AKTIVITET: Camilla Vik, investeringsøkonom i DNB Wealth Management. Foto: Stig B. Fiksdal

– Kundene solgte forsvarsaksjer, både norske og utenlandske, mens de kjøpte energi og finans. Energiaksjer var svake i starten av april som følge av frykt for lavere oljeetterspørsel på grunn av svakere global økonomisk vekst og uro rundt OPECs annonserte produksjonsøkning, sier Vik til Finansavisen.

Nvidia, Novo Nordisk, Tesla, Saab og Rheinmetall var de mest handlede utenlandske aksjene i perioden. De tre førstnevnte ble nettokjøpt mens de to sistnevnte ble nettosolgt.