Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 0,8 prosent, Dow Jones er ned 0,5 prosent mens S&P 500 har falt 0,7 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,32 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 6,8 prosent til 24,21.

Warren Buffett vil trekke seg tilbake i løpet av 2025, og gi roret i Berkshire Hathaway over til Greg Abel. Aksjen faller 6,7 prosent i åpningsminuttene mandag.

Høy usikkerhet rundt amerikansk tollpolitikk og svakere globale vekstutsikter fortsetter å prege markedene.

«Markedet har svingt kraftig etter signalene fra Trump-administrasjonen. Selv om deler av tolløkningene er utsatt, vil tollsatsene fortsatt øke, noe som vil bremse økonomisk vekst fremover», skriver seniorstrateg Joachim Bernhardsen i en oppdatering fra Nordea.

Ifølge DNB Markets var børsoppgangen i USA i forrige uke dels drevet av gode selskapsresultater i første kvartal, men også av nye forsikringer fra president Donald Trump om at forhandlingene om handelsavtaler går bra.

«Han sier nå at en del avtaler kan komme på plass allerede denne uken. I tillegg har han gjentatt budskapet om at han ikke vil sparke sentralbanksjef Powell», skriver DNB Markets i en rapport.