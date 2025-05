Oslo Børs endte ukens første handelsdag opp 0,3 prosent til 1.514,89 poeng.

Tankaksjer til værs

På lørdag ble det kjent at oljekartellet Opec+ ble enige om en økning i oljeproduksjonen i juni, der medlemslandene skal øke produksjonen med 411.000 fat pr. dag for andre måned på rad.

Ifølge en Reuters-artikkel søndag sa kilder tett på Opec+ at kartellet kan komme til å presse på for raske økninger i juli, august, september og oktober, noe som vil føre til en full tilbakeføring av produksjonskuttet på 2,2 millioner fat innen utgangen av oktober.

Det sendte oljeprisen noe ned, men tankaksjene fikk seg en oppsving. John Fredriksens tankrederi Frontline steg 4,7 prosent til 185 kroner mandag, mens tankaksjen Hafnia endte opp 4,7 prosent til 50,84 kroner.

Ved stengetid på Oslo Børs lå prisen på et fat nordsjøolje (Brent spot) ned 1,5 prosent til 60,50 dollar, mens Brent-oljen med levering i juli ble omsatt for 60,48 dollar fatet, ned 1,3 prosent.

Det sendte oljeaksjene Vår Energi og Aker BP ned henholdsvis 2,2 og 1,3 prosent, til 27,66 og 219,10 kroner. Equinor steg imidlertid 0,7 prosent til 241,30 kroner.

Andre bevegelser

Flyselskapet Norwegian steg 3,4 prosent til 14,52 kroner. DNB Markets løfter sitt kursmål på aksjen fra 15 til 17 kroner, og gjentar samtidig sin kjøpsanbefaling.

Akobo Minerals raste 30,9 prosent til 0,31 kroner, etter at gullprodusenten i morges meldte at det i april og mai til sammen produserte ett kilo gull, med en snittgrad på rundt tre gram pr. tonn, noe som er lavere enn ventet. Det har gitt et likviditetsbehov for å kunne opprettholde driften, og selskapet skal ifølge meldingen nå i dialog med eksisterende aksjonærer for å sikre kortsiktig finansiering.

BW Energy har mandag lagt frem nye rekordtall, og sikter mot å doble produksjonen etter vedtaket av Maromba-utbyggingen utenfor Brasil. Aksjen endte dagen opp 1,1 prosent til 27,25 kroner pr. aksje.

Dolphin Drilling steg 8,9 prosent til 0,60 kroner. Sent søndag kveld meldte selskapet at det har fått forlenget fristen for enkelte vilkår knyttet til betalingsutsettelse og fritak fra betingelser under sin sikrede lånefasilitet på 65 millioner dollar.

Dolphin Drilling var fredagens store taper, da den falt 75,9 prosent. Handelen i aksjen var fra mandag ettermiddag suspendert, frem til riggselskapet natt til torsdag meldte at det er på jakt etter en ny refinansieringsplan.

Arctic Securities tar opp dekning av Thor Medical med et kursmål på 4,00 kroner. Aksjen steg 12 prosent til 2,58 kroner i løpet av dagen.