Buffett ble fattigere

De fleste europeiske børsindeksene steg mandag. Shell var blant vinneraksjene, med et kursløft på mer enn 2 prosent. Olje- og gassgiganten vurderer å kjøpe rivalen BP. Transaksjonen ville bli blant sektorens største. Paradoksalt var BP-kursen tilnærmet uendret. Det hjalp ikke at oljeprisen sank med 2 prosent, til rundt 60 dollar fatet.

Tyske BASF var Stoxx 600-indeksens største taper. Aksjen var ned med nær 5 prosent, etter at kjemikalieprodusenten publiserte sitt regnskap for første kvartal. Både inntektene og ebitda var omtrent uendret fra samme periode før, men lønnsomheten var likevel på linje med analytikernes snittestimat. Salget skuffet derimot noe, og prognosene for hele året ble holdt uendret. Toppsjefen tilføyde at BASF hovedsakelig produserer lokalt, slik at den direkte effekten av økte tollavgifter er begrenset. Etterspørselen kan imidlertid rammes av indirekte virkninger, som redusert salg av slikt som biler og forbruksvarer.

Også motorprodusenten Cummins la frem tall. Topplinjen på 8,17 milliarder dollar var 70 millioner dollar lavere enn ventet, mens inntjeningen oversteg konsensusestimatet med en god margin. Selskapet er interessant for Hexagon Composites-aksjonærene, ettersom den norske underleverandøren ventes å dra nytte av høy etterspørselsvekst for Cummins' naturgassmotorer for lastebiler. Ved halv fem-tiden hadde Cummins-kursen steget med mindre enn en prosent.

Også Tyson Foods, USAs største kjøttprodusent, meldte om uventet svak topplinjevekst i sitt seneste regnskapskvartal – men igjen oversteg inntjeningen meglerhusenes forventninger. Et problem er at raskt stigende storfe- og svinekjøttpriser svekker etterspørselen. Investorene reagerte ved å senke aksjen med 9 prosent.

Det gikk nesten like ille med Berkshire Hathaway, en gammel favoritt blant «verdiinvestorer» over hele verden. Buffett-konglomeratet fikk et kursfall på nær 6 prosent, da det ble kjent at den 94-årige gründeren skal pensjonere seg ved utgangen av året. I tillegg sank driftsresultatet i første kvartal med 14 prosent, grunnet en kombinasjon av null inntektsvekst, høyere utgifter og periodens børsfall.