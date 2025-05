Superinvestor kopierer Buffett

Investor Bill Ackman har annonsert at han etablerer en ny investeringsplattform med ambisjon om å etterligne suksessen til Warren Buffetts Berkshire Hathaway. Ackman styrker sin posisjon i eiendomsselskapet Howard Hughes, som han allerede delvis eier, gjennom en investering på 900 millioner dollar. Selskapet skal nå endre strategi og operere som et diversifisert konglomerat med kontrollposter i både børsnoterte og private selskaper, skriver Financial Times.

«Howard Hughes sin verdi har i stor grad gått ubemerket av offentlige aksjonærer og kan nå bli en fremragende plattform for å bygge et rasktvoksende holdingselskap med høy avkastning,» skriver Bill Ackman.

Et eget investeringsteam ledet av Ackman og hans investeringsdirektør Ryan Israel vil jakte på oppkjøpskandidater på vegne av selskapet. For dette vil Pershing Square, Ackmans forvaltningsselskap, motta en årlig godtgjørelse på 15 millioner dollar. I tillegg vil de få 1,5 prosent i honorar av all verdiøkning i Howard Hughes over inflasjonsnivået.

Ordningen ble til etter at flere aksjonærer reagerte sterkt på en tidligere foreslått honorarmodell som kunne gitt Ackmans firma titalls millioner i årlige inntekter. Etter forhandlinger ble det etablert et spesialutvalg som reviderte avtalen.

«Endringen i forvaltningshonoraret er en betydelig modifikasjon fra tidligere forslag. Det er ikke en perfekt avtale, men spesialkomiteen lyttet til tilbakemeldinger,» skriver en stor aksjonær.

Noen aksjonærer er fortsatt skeptiske og mener at avkastningen burde vært målt mot mer krevende referanseindekser, som S&P 500, i stedet for kun inflasjon. Avtalen ble gjennomført uten krav om aksjonærgodkjenning.

Ackman opprettet opprinnelig Howard Hughes i 2012 etter sin suksessfulle investering i det konkurstruede kjøpesenterutviklingsselskapet General Growth Properties under finanskrisen. Han tok da over eiendeler fra General Growth, inkludert boligprosjekter i Houston, Las Vegas, Maryland og Hawaii.

Bill Ackman er ifølge Forbes verdsatt til 9,1 milliarder dollar.