Oppdatert klokken 21:00

Nasdaq-indeksen faller 0,2 prosent på New York-børsen, mens Dow Jones er opp 0,2 prosent og S&P 500 faller 0,2 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,35 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,2 prosent til 22,96.

Buffett

Warren Buffett vil trekke seg tilbake i løpet av 2025, og gi roret i Berkshire Hathaway over til Greg Abel. Aksjen faller 4,9 prosent på Wall Street. Buffett ble på generalforsamlingen foreslått til å fortsette som styreleder i selskapet.

Bernt Berg-Nielsen, forvalter i Stolt Explorer var i Omaha på årsmøte til Berkshire lørdag og poengterer den enorme avkastningen Buffett har klart over tid og viser til renters rente effekten, det Albert Einstein kalte verdens åttende under.

– Siden Warren tok kontroll over Berkshire i 1965, har Berkshire sin A-aksje steget med 5 502 284 prosent. S&P 500 har steget med 39 054 prosent i samme periode. Dette betyr at Berkshire kunne falle 99 prosent herfra, og Warren Buffett investeringsresultat ville fortsatt ha overgått S&P 500, sier Berg-Nielsen.

Etterligner Buffett

Bill Ackman tar kontroll over eiendomsutvikleren Howard Hughes og skal bruke det som base for et nytt investeringskonglomerat. Ackman er en stor tilhenger av Buffett og prøver nå å etterligne suksessen til «den beste investoren gjennom tidene.» Aksjen stiger 3,6 prosent på nyheten.

«Howard Hughes sin verdi har i stor grad gått ubemerket av offentlige aksjonærer og kan nå bli en fremragende plattform for å bygge et rasktvoksende holdingselskap med høy avkastning,» skriver Bill Ackman.

Makro

Høy usikkerhet rundt amerikansk tollpolitikk og svakere globale vekstutsikter fortsetter å prege markedene.

«Markedet har svingt kraftig etter signalene fra Trump-administrasjonen. Selv om deler av tolløkningene er utsatt, vil tollsatsene fortsatt øke, noe som vil bremse økonomisk vekst fremover», skriver seniorstrateg Joachim Bernhardsen i en oppdatering fra Nordea.

Ifølge DNB Markets var børsoppgangen i USA i forrige uke dels drevet av gode selskapsresultater i første kvartal, men også av nye forsikringer fra president Donald Trump om at forhandlingene om handelsavtaler går bra.

«Han sier nå at en del avtaler kan komme på plass allerede denne uken. I tillegg har han gjentatt budskapet om at han ikke vil sparke sentralbanksjef Powell», skriver DNB Markets i en rapport.