Rødt i New York – Buffett og Ackman-aksjer gikk hver sin vei

Mandag endte den brede S&P 500-indeksen ned 0,63 prosent til 5.650,59. Industritunge Dow Jones falt 0,24 prosent til 41.219,14. Teknologiindeksen Nasdaq endte ned 0,74 prosent til 17.844,24.

Volatilitetsindeksen VIX, ofte omtalt som «fryktindeksen», er på 23,09, opp 1,81 prosent. Den tiårige amerikanske statsrenten er på 4,340 prosent.

Buffett

Warren Buffett vil trekke seg tilbake i løpet av 2025, og gi roret i Berkshire Hathaway over til Greg Abel. Aksjen falt 4,98 prosent på Wall Street. Buffett ble på generalforsamlingen foreslått til å fortsette som styreleder i selskapet.

Bernt Berg-Nielsen, forvalter i Stolt Explorer var i Omaha på årsmøte til Berkshire lørdag og poengterer den enorme avkastningen Buffett har klart over tid og viser til renters rente effekten, det Albert Einstein kalte verdens åttende under.

– Siden Warren tok kontroll over Berkshire i 1965, har Berkshire sin A-aksje steget med 5 502 284 prosent. S&P 500 har steget med 39 054 prosent i samme periode. Dette betyr at Berkshire kunne falle 99 prosent herfra, og Warren Buffett investeringsresultat ville fortsatt ha overgått S&P 500, sier Berg-Nielsen.

Etterligner Buffett

Bill Ackman tar kontroll over eiendomsutvikleren Howard Hughes og skal bruke det som base for et nytt investeringskonglomerat. Ackman er en stor tilhenger av Buffett og prøver nå å etterligne suksessen til «den beste investoren gjennom tidene.» Aksjen steg 2,79 prosent på nyheten.