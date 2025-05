Og SATS-historien kan bli enda tyngre å fordøye for Hagen-familien, for analytikerne spår at børseventyret på ingen måte er over. Tvert imot.

Mot ny kursdobling?

– Vi hører noen investorer si at dette er så bra som det blir. Vi mener det kan bli bedre. Vi tror erfaringene fra Norge de siste 12–24 månedene vil bli overført til andre markeder, noe som vil bidra til en betydelig marginforbedring. Vi mener også at selskapets produkttilbud er så sterkt at det kan fortsette å drive vekst i snittomsetning per medlem godt inn i 2025, 2026 og 2027, skrev Carnegie i etterkant av SATS’ fjerdekvartalsrapport. Meglerhuset gjentok da sin allerede klare kjøpsanbefaling, men hevet kursmålet fra tidligere 30 til 45.

Danske Bank er også superoptimistiske. I en fersk analyse pekes det også her på de attraktive lønnsomhetsutsiktene som ligger i at utviklingen i Norge – med økt prisingsmakt og lavere kundefrafall etter lanseringen av gruppetrening – trolig vil kunne kopieres i andre nordiske markeder, da særlig i Sverige. Kursmålet settes til 45.

Trener mer enn noen gang

Fjerdekvartalsrapporten utløste altså flere oppjusterte kursmål, og ikke uten grunn. SATS-medlemmene trener nå mer enn noen gang, og gjennomførte bare i perioden oktober–desember over 12 millioner treningsøkter. Veksten er særlig drevet av rekordhøy deltakelse på SATS' populære gruppetimer, som økte med 15 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2023. Omsetningsøkningen kommer fra hele Skandinavia, men var høyest i Finland med ni prosent inntektsvekst. I sum endte konserninntektene i 2024 på rekordhøye fem milliarder kroner – og den pågående inntektsøkningen, i spann med en stadig bedre kontantstrøm, gir i sin tur rammer for flere år med gode utbytter.

Så langt i år er SATS-aksjen opp med rundt 35 prosent, og slår med det solid knock-out målt mot utviklingen ellers på Oslo Børs. Den seneste tidens kursbonanza til tross – nye topper venter, mener altså et kobbel analytikere. Men uten Hagen om bord.

Canica har ikke ønsket å kommentere noe rundt SATS-exiten overfor Kapital.