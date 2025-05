Børsene i Shanghai og Hongkong styrkes

De fleste børsene i Asia stiger tirsdag morgen, på bakgrunn av et litt mer optimistisk handelsklima.

India har ifølge CNBC angivelig foreslått null tollsatser på stål, bildeler og legemidler på gjensidig basis og opptil en viss mengde import. Malaysia uttalte mandag at Washington hadde gått med på videre samtaler, og at det kan bli et kutt i tollsatsene.

USAs finansminister Scott Bessent fortalte nettstedet mandag at USA var «svært nær noen avtaler», noe som gjentok kommentarer fra USAs president Donald Trump dagen før om at noen av avtalene kan være i boks allerede denne uken.

I Kina er handelen nå gjenopptatt etter Labor Day-ferien. Shanghai Composite er opp 0,94 prosent, CSI 300-indeksen legger på seg 0,95 prosent, og Hang Seng i Hongkong klatrer 0,69 prosent.

I India faller Nifty 50 0,15 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia legger på seg 0,03 prosent, mens Straits Times i Singapore klatrer 0,14 prosent.

I Japan og Sør-Korea er markedene fortsatt stengt.