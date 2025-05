Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag:

Johan Michelsen, gründer i Hawk Infinity, er nå god for 4,6 milliarder kroner etter en 50-dobling av pengene i skyleverandøren Jotta.

Michelsen forklarer at ingen ville røre norsk skylagring da Jotta ble kjøpt tilbake i 2016. Han forteller at alle sa det var den dummeste investeringen noensinne. I stedet er det blitt et eventyr for Michelsen og Hawk Infinity.

Erik Mathiesen, Storm Capital-gründer og styreleder i Aqualung Carbon Capture, synes det nesten er pinlig at han ikke får mer interesse fra norske investorer.

Nå skal prisingen av karbonfangstselskapet ha passert 1 milliard kroner, og flere internasjonale investorer har stilt med friske penger. Statens investorer i Nysnø og Investinor har derimot takket nei. Nysnøs forklaring er at de vurderer hundrevis av selskaper hvert år.

John Fredriksen tar ny kjempegevinst i offshore, trolig rundt en halv milliard kroner.

Han selger nå to av seks subsea konstruksjonsskip som er under bygging i Kina. Prisen sies å være på 90 millioner dollar pr. skip, mens den var på 65 millioner dollar da Fredriksen bestilte nybyggene på vårparten i fjor.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum. Vedum mener vi kaster stein i glasshus når vi kritiserer tilskuddet til bøndene. Han sier til Nationen at vi har vært eier i Hurtigruten, som har fått statsstøtte i 100-millionersklassen hvert år.

Hurtigruten har en avtale med staten om et bestemt rutetilbud som skal betjenes, og dette er ikke statsstøtte eller subsidier, men kjøp av tjenester etter anbudskonkurranse. Hvem som helst kan by på kontrakten. Statsstøtte er det ikke, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 1. kv.:

Gigante Salmon: Kl. 07.00, Seafood Expo Global i Barcelona kl. 14.30, webcast

Hexagon Purus: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Otovo: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Telenor: Kl. 07.00, hovedkontoret kl. 09.00, webcast

Høland og Setskog Sparebank, Obos

Årsrapport:

Golden Energy Offshore Services

Makro:

Norge: Eiendom Norge boligpriser april, kl. 11.00

Kina: Caixin PMI tjenester april, kl. 03.45