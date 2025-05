Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [0, 0,8] prosent.

Analytikeren trekker i sin morgenrapport frem at resultatsesongen for første kvartal fortsetter med full styrke de neste dagene, men at denne uken i stor grad vil handle om renter og rentemøter.

«Den amerikanske sentralbanken avholder rentemøte denne uken, det samme gjør sentralbankene i Storbritannia, Sverige og Norge. Hvorvidt Jerome Powell vil hinte om lavere renter eller ikke, er det store spørsmålet, gitt det politiske presset Trump har satt på ham», skriver Berntsen.

Han påpeker at de fleste sentralbanker opererer uavhengig av politiske føringer, inkludert den amerikanske (Federal Reserve).

«Derfor er ikke Powell ventet å la seg påvirke. Når det er sagt, har inflasjonsforventningene (de langsiktige) ikke økt siden sist, snarere tvert imot, mens vekstimpulsene i økonomien er svake, noe som gir rom for rentestimulans. Markedet venter for øvrig ikke rentekutt fra Fed denne uken, men alt kan skje».

Asia

De fleste børsene i Asia stiger tirsdag morgen, på bakgrunn av et litt mer optimistisk handelsklima.

USAs finansminister Scott Bessent fortalte nettstedet mandag at USA var «svært nær noen avtaler», noe som gjentok kommentarer fra USAs president Donald Trump dagen før om at noen av avtalene kan være i boks allerede denne uken.

I Kina er handelen nå gjenopptatt etter Labor Day-ferien. Shanghai Composite er opp 0,94 prosent, CSI 300-indeksen legger på seg 0,95 prosent, og Hang Seng i Hongkong klatrer 0,69 prosent.

I India faller Nifty 50 0,15 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia legger på seg 0,03 prosent, mens Straits Times i Singapore klatrer 0,14 prosent.



Oljeprisen

Brent-oljen med juli-levering er tirsdag morgen opp 1,61 prosent til 61,20 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,63 prosent på 58,06 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 60,50 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Lørdag ble det kjent at oljekartellet Opec+ ble enige om en økning i oljeproduksjonen i juni, der medlemslandene skal øke produksjonen med 411.000 fat pr. dag for andre måned på rad.

Ifølge en Reuters-artikkel søndag sa kilder tett på Opec+ at kartellet kan komme til å presse på for raske økninger i juli, august, september og oktober, noe som vil føre til en full tilbakeføring av produksjonskuttet på 2,2 millioner fat innen utgangen av oktober.

Wall Street

Mandag endte den brede S&P 500-indeksen ned 0,63 prosent til 5.650,59. Industritunge Dow Jones falt 0,24 prosent til 41.219,14. Teknologiindeksen Nasdaq endte ned 0,74 prosent til 17.844,24.

Warren Buffett vil trekke seg tilbake i løpet av 2025, og gi roret i Berkshire Hathaway over til Greg Abel. Aksjen falt 4,98 prosent på Wall Street. Buffett ble på generalforsamlingen foreslått til å fortsette som styreleder i selskapet.

Bill Ackman tar kontroll over eiendomsutvikleren Howard Hughes og skal bruke det som base for et nytt investeringskonglomerat. Ackman er en stor tilhenger av Buffett og prøver nå å etterligne suksessen til «den beste investoren gjennom tidene.» Aksjen steg 2,79 prosent på nyheten.