Fallet tiltar på Oslo Børs: Sjømatsektoren kraftig ned – tankaksjer stiger videre

Hovedindeksen på Oslo Børs er ned 0,54 prosent til 1.506,73 poeng kl. 10.35 tirsdag, etter å ha steget 0,3 prosent mandag.

Brent-olje med levering i juli stiger 1,9 prosent til 61,36 dollar fatet. Ved børsslutt mandag ble samme kontrakt handlet for 59,58 dollar pr. fat.

Equinor stiger 0,1 prosent til 241,60 kroner, Aker BP er ned 0,05 prosent til 219,00 kroner, og Vår Energi er opp 0,07 prosent til kroner. 27,67

Mandag fikk tankaksjer et oppsving etter at oljekartellet Opec+ besluttet å øke oljeproduksjonen med 411.000 fat fra og med juni, samt rykter om at det kan øke produksjonen ytterligere i løpet av sommeren og høsten, og til slutt tilbakeføre hele produksjonskuttet på 2,2 millioner fat innen utgangen av oktober. John Fredriksens tankrederi Frontline steg 4,7 prosent. Tirsdag er aksjen opp 2,0 prosent til 188,70 kroner. Hunter Group stiger 4,1 prosent til 1,27 kroner, etter å ha steget 9,9 prosent mandag.

Produkttankrederiet Hanfia stiger 3,9 prosent til 52,82 kroner. Arctic har hevet kursmålet fra 50 til 61 kroner, aksjen oppgraderes også fra hold til kjøp.

«Lørdagens Opec-uttalelse er et positivt signal for tanksektoren. Normalt begynner ratene å møte sesongmessig motvind på denne tiden av året, men en frivillig reversering av produksjonskutt legger til rette for en mot-sesongmessig forbedring i ratene fremover,» skriver Arctic.

Lakseaksjene svekker seg bredt tirsdag, med sjømatindeksen ned 3,1 prosent. Austevoll leder an fallet med en nedgang på 4,6 prosent til 94,10 kroner, Lerøy faller 4,1 prosent til 44,32 kroner, SalMar er ned 3,3 prosent til 491,20 kroner, mens Mowi svekker seg 2,8 prosent til 187,20 kroner.

Kepler Cheuvreux nedgraderer flere aksjer i oppdrettssektoren og kutter kraftig i kursmålene. Kursmålet for Mowi senkes fra 266 til 200 kroner, og SalMar fra 670 til 510 kroner. Begge aksjene nedgraderes fra kjøp til hold.

Austevoll og Lerøy nedgraderes fra kjøp til selg. Kursmålene kuttes fra henholdsvis 119 til 82 kroner og 65 til 44 kroner.

Kvartalstall

Telenor leverte tall for første kvartal før børsåpning tirsdag. Selskapet fikk et justert driftsresultat på linje med forventningene, men skuffet på verdiskapningen.

«Alt i alt et solid resultatsett, med fortsatt sterk utvikling i Norden som støtter opp under helårsguidingen. Gitt den sterke kursoppgangen i forkant av resultatene, forventer vi en moderat positiv reaksjon i aksjen», skriver Citi.

Sparebank 1 Markets skriver: «Vi forventer begrensede endringer i estimatene, og at Telenor-aksjen vil prestere på linje med konkurrentene.»

Goldman Sachs melder: «Alt i alt forventer vi at konsensus vil justeres noe opp etter dagens resultater, ettersom det fortsatt ventes forbedret prestasjon i Norden gjennom året.»