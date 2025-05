– Donald Trumps økonomiske atombombe

I løpet av april (frem til 2. mai) falt den anbefalte porteføljen til Norne Securities 2,8 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs gikk ned 0,4 prosent.

Aker BP og M Vest Water skuffet skikkelig, med kursfall på over 11 prosent, til tross for at sistnevnte fortsetter å vinne kontrakter. Oljeprisen var imidlertid svak, noe som også har preget begynnelsen av mai. Det var heller ingen god måned for Lerøy Seafood som falt seks prosent. Samtidig var egenkapitalbevisene sterke i april.

I den siste månedsrapporten fra Norne Securities understreker analysesjef Petter Slyngstadli at Oslo Børs er opp rundt seks prosent hittil i år, i et klima med fallende oljepris og en verdensøkonomi som skjelver under det «ustabile humøret til det "stabile geniet" Donald Trump», noe Slyngstadli mener er oppsiktsvekkende bra. Spørsmålet er om det kan vare.

– Trumps økonomiske atombombe

– Nå er vi på en bølgetopp etter at Donald Trump slapp en slags økonomisk atombombe 2. april. Siden har markedet tvunget ham til å gå tilbake på tollsatsene. Trump ønsker å tvinge Kina ned i knestående, men det var Trump som blunket først. Nå er det Kina som fremstår som den sterkere part, sier Slyngstadli til Finansavisen.

– 2025 blir et år preget av uro, og urolighetene vare frem til vi får en avtale alle kan leve med. Vi er enig med de som sier «buy the dip, sell the rip», og akkurat nå er vi trolig på en lokal bølgetopp. Usikkerheten rundt Donald Trumps eksperiment vil prege 2025, og da vil du få kjøpsmuligheter i markedet, sier analysesjefen.

Gjør ett bytte i porteføljen

I starten av mai foretar Slyngstadli ett bytte i porteføljen. Årsaken til det er at Sparebank 1 Nord-Norge nærmer seg en pris/bok på 2,0, et nivå det ifølge analysesjefen er mer enn 15 år siden vi så. Han mener rimeligere kvalitetsbanker er et bedre alternativ, og satser derfor på Sparebanken Norge.

– Egenkapitalindeksen er opp mer enn 16 prosent hittil i år. Norske banker er nesten som gull. Det ser ut som at bank og finans lever sitt eget liv og gir god avkastning, sier Slyngstadli til Finansavisen.

Porteføljen i mai består nå av følgende aksjer: M Vest Water, Aker BP, Navamedic, Lerøy Seafood, Sparebanken Norge og Sparebank 1 SMB.

Det er verdt å merke seg at Norne Securities er såkalt «market maker» i M-Vest Water, Sparebanken Norge og Navamedic.