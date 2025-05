Saken oppdateres.

Etter en positiv start på uka med Oslo Børs opp 0,3 prosent, faller hovedindeksen 0,7 prosent til 1.504,96 poeng tirsdag.

Det er en voldsom rekyl i oljeprisen. Nordsjøoljen med juli-levering er opp 3,4 prosent til 62,27 dollar pr. fat. Ved børsslutt mandag ble samme kontrakt handlet for 59,58 dollar pr. fat. Gassprisen stiger også markant. Europeisk gass ved EU TTF er opp 4,2 prosent til 34,45 euro pr. MWh.

Til tross for oppgang i både olje- og gassprisen, faller Equinor 0,3 prosent til 240,50 kroner. Aker BP er på sin side opp 0,3 prosent til 219,70 kroner og Vår Energi stiger 0,1 prosent til 27,70 kroner.

Opec sender tank opp

Mandag var preget av at oljekartellet Opec+ besluttet å øke oljeproduksjonen med 411.000 fat, samt rykter om at det kan øke produksjonen ytterligere i løpet av sommeren og høsten, og til slutt tilbakeføre hele produksjonskuttet på 2,2 millioner fat innen utgangen av oktober.

«Lørdagens Opec-uttalelse er et positivt signal for tanksektoren. Normalt begynner ratene å møte sesongmessig motvind på denne tiden av året, men en frivillig reversering av produksjonskutt legger til rette for en motsyklisk forbedring i ratene fremover,» skriver Arctic.



Meglerhuset har økt kursmålet i produkttankrederiet Hafnia fra 50 til 61 kroner – og går fra hold til kjøp. Aksjen styrkes 3,7 prosent til 52,72 kroner. Også John Fredriksens Frontline stiger videre 1,5 prosent til 187,70 kroner, etter en oppgang på 4,7 prosent mandag.

Kvartalstall

Telenor leverte tall for første kvartal før børsåpning tirsdag. Selskapet fikk et justert driftsresultat på linje med forventningene