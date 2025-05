Norges Bank Investment Management (NBIM) – populært kalt Oljefondet – har ansatt Alexander Knapp som ny leder for eiendomsinvesteringene.

Knapp kommer fra Hines, en av verdens største privateide eiendomsinvestorer og -forvaltere, hvor han var investeringsdirektør for Europa og medlem av ledergruppen og investeringskomiteen.

I Oljefondet vil Knapp være ansvarlig for fondets noterte og unoterte globale eiendomsinvesteringer og strategiimplementering. Han vil være basert i London, hvor Oljefondet har gjort store eiendomsinvesteringer. Fondet eier blant annet 25 prosent av Regent Street, etter at de i 2010 inngikk et partnerskap med The Crown Estate.

Den børsnoterte eiendomsporteføljen er i hovedsak investert i sektorene bolig, kontor og handel, med tilnærmet lik geografisk fordeling mellom USA og Europa. Fondet investerer også i kontor- og handelseiendommer i utvalgte byer rundt om i verden, samt i lager- og logistikkanlegg som inngår i globale distribusjonskjeder. Dette er investeringer i eiendommer som ikke handles på børs, altså såkalte unoterte eiendomsinvesteringer.

FORNØYD: Pedro Furtado Reis, aksjesjef i NBIM. Foto: Grantly Lynch

– Vi er veldig glade for å ønske Alexander velkommen som leder for vårt eiendomsteam. Han bringer med seg omfattende investeringserfaring og et globalt perspektiv, sier Pedro Furtado Reis, direktør for aktive strategier i NBIM, som Knapp vil rapportere til.

Reis tror Knapp både har den strategiske tankegangen og lederstilen som trengs for å lykkes i den nye rollen.

Knapp, som tiltrer 16. juni, sier selv at han ser frem til å jobbe for fondet.

– Det er en institusjon jeg alltid har respektert for dens langsiktige perspektiver og ansvarlige investeringstilnærming. Jeg ser frem til å jobbe med teamet og sammen fortsette å bygge en portefølje som støtter fondets mål, sier han.

Knapp har hatt flere lederroller i løpet av sine 16 år i Hines, med hans nyeste rolle som investeringsdirektør for Europa, som han har hatt siden 2019. Før han begynte i Hines jobbet han i Renzo Piano Building Workshop i Paris og Genova. Knapp har en bachelor i arkitektur fra Rice University og en mastergrad i eiendomsutvikling fra Massachusetts Institute of Technology (MIT).