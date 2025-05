Venter nye børsfall: – For meg er det ganske klart

Hedgefondforvalter Paul Tudor Jones tror aksjemarkedet kommer til å falle til nye bunner, selv om USAs president Donald Trump skulle komme til å senke tollen på import fra Kina igjen, melder CNBC.

– For meg er det ganske klart. Du har Trump som er fastlåst på toll. Du har Fed som er fastlåst på å ikke kutte rentene. Det er ikke bra for aksjemarkedet, sier Jones til CNBC-programmet «Squawk Box».

– Vi vil trolig falle til nye bunner, selv når Trump senker Kina igjen til 50 prosent, sier han.

Trump har innført toll på 145 prosent på import av kinesiske varer i år, og Kina har svart med gjengjeldelsestoll på 125 prosent.

Jones tror Trump kommer til å redusere Kina-tollen igjen, kanskje til 40–50 prosent, men påpeker at selv dette vil være den høyeste økningen siden 1960-tallet.

– Så du kan på en måte ta 2–3 prosent av veksten, sier han.

Fed-dom rundt hjørnet

Når det gjelder Federal Reserve, USAs sentralbank, har denne holdt styringsrenten uendret siden midten av desember 2024. Fed-sjef Jerome Powell har dessuten signalisert at sentralbanken vil vente på økt klarhet rundt handelspolitikken før den vil gjøre nye rentejusteringer.

Når Fed presenterer ny rentedom onsdag kveld, er det ventet at sentralbanken igjen melder om uendret styringsrente, ifølge Trading Economics. Nylig vurderte Barclays også at Fed holder rentene uendret onsdag, og viste til at sentralbanken trenger flere bevis på svakhet før den kutter.

– Med mindre de blir skikkelig duete og virkelig, virkelig kutter, kommer du trolig til å gå til nye bunner, sier Jones til CNBC.

Jones etablerte Tudor Investment Corp. i 1980. Firmaet forvalter verdier for rundt 13 milliarder dollar, og Jones selv er god for 8,1 milliarder dollar i dag, ifølge Forbes. Det tilsvarer mer enn 83 milliarder kroner.