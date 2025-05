Full fart for Ferrari

De fleste europeiske børsindeksene sank tirsdag. En årsak var at det tyske parlamentet ikke stemte i favør av å innsette Kristendemokratenes leder, Friedrich Merz, som ny forbundskansler. Slike avstemninger regnes som en formalitet, og noe lignende har ikke skjedd siden Andre verdenskrig. Dersom en andre stemmerunde gir samme resultat, har Bundestagen 14 dager på seg til å velge en ny kandidat.

Det var imidlertid lite å si på Ferraris kursutvikling. Aksjen steg med 2 prosent, etter at den italienske sportsbilprodusenten la frem overraskende sterke topp- og bunnlinjetall for første kvartal. Volumene var nær uendrede fra samme periode året før, men økt etterspørsel etter dyrere, skreddersydde modeller medførte at inntjeningen likevel vokste med 17 prosent. Ledelsen la til at USAs nye tollavgifter kan krympe årets marginer med rundt 0,5 prosentpoeng.

Også Marriotts inntekter og inntjening oversteg konsensusestimatene for første kvartal. Hotellkjedens nedjusterte guiding for andre kvartal og hele 2025 skuffet derimot. Hovedproblemet er svakere etterspørselsvekst i Nord-Amerika. Som vanlig viste toppsjefen til «økt makroøkonomisk usikkerhet». Aksjen fikk uansett et løft på rundt 2 prosent.

Archer Daniels Midland (ADM) meldte om et uventet kraftig fall i omsetningen, mens overskuddet krympet til det laveste nivået siden tidlig i 2020. Selskapet, som viderebehandler jordbruksprodukter, varslet dessuten at årets inntjening trolig blir i den nedre delen av intervallet som ble nevnt tidligere i år, først og fremst grunnet «utfordrende makroøkonomiske forhold» - i praksis handelskrigen mellom USA og Kina. Markedet hadde tilsynelatende ventet enda verre nyheter, og ved halv fem-tiden var ADM-kursen opp med nesten 2 prosent.

Det var likevel langt mer fart i Vestas Wind Systems. Den Århus-baserte vindturbinprodusenten var ventet å tape penger i kvartalet, men leverte i stedet et driftsresultat på 14 millioner euro. Topplinjen økte med 29 prosent fra samme periode året før, og aksjekursen la på seg nær 10 prosent.