Wall Street endte i rødt: Trump-utspill om handelsavtaler tynger markedet

Slik gikk det med de ledende indeksene tirsdag:

Samleindeksen S&P 500 sank 0,77 prosent til 5.606 poeng, mens industriselskapenes indeks Dow Jones endte ned med 0,95 prosent til 40.828 poeng. Teknologitunge Nasdaq falt 0,87 prosent til 17.689 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,3 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 4,7 prosent til 24,50. Indeksen måler forventede svingninger i S&P-500 indeksen de neste 30 dagene, basert på opsjonshandel.

Trump møte

Aksjene falt tirsdag etter at president Donald Trumps usikre uttalelser om globale handelsavtaler svekket håpet om kommende fremgang på tollområdet.

Aksjemarkedet svingte etter at Trump møtte Canadas statsminister Mark Carney tirsdag, noe som markerte starten på forhandlingene mellom de to lederne siden Carney tiltrådte tidligere i år.

Under møtet trakk Trump tilbake løftene om at handelsavtaler er nært forestående, og uttalte: «Vi trenger ikke å signere avtaler.» Uttalelsen står i kontrast til det finansminister Scott Bessent sa tidligere denne uken.

Bevegelser

Palantir-aksjen falt med 12,1 prosent, etter at selskapets resultater og prognoser ikke innfridde investorenes forventninger.

Teknologigiganten Meta endte ned 2,0 prosent. Aksjene i Tesla sank med 1,7 prosent etter at selskapets nybilsalg i Storbritannia og Tyskland i april falt til sitt laveste nivå på over to år, til tross for økende etterspørsel etter elbiler.

Også aksjene i Goldman Sachs falt 1,9 prosent, noe som bidro til å trekke Dow Jones-indeksen ned.

Bilprodusenten Ford Motor steg 2,4 prosent etter å ha levert bedre enn ventede resultater for første kvartal.

Fed

Onsdag er det nytt rentemøte i den amerikanske sentralbanken. Ifølge Handelsbanken forventer ikke rentemarkedet noe rentekutt før i slutten av juli.

«Resultatsesongen for 1. kvartal fortsetter med full styrke de neste dagene, men denne uken vil i stor grad handle om renter og rentemøter. Hvorvidt Jerome Powell vil hinte om lavere renter eller ikke, er det store spørsmålet, gitt det politiske presset Trump har satt på ham», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.