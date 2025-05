Siden USA kunngjorde nye brede tollsatser på den såkalte “Liberation Day” i april, har kryptovalutaen bitcoin dratt fra teknologiselskapene i Nasdaq 100 med 12 prosentpoeng. Samtidig har tilstrømmingen til kryptoprodukter nådd rekordnivåer. Det melder det svenske businessbladet Affärsvärlden.

Mens børsnoterte selskaper sliter med fallende marginforventninger og geopolitiske forstyrrelser, har bitcoin beveget seg i motsatt retning – ikke minst takket være sin relative uavhengighet fra handelsstrømmer og sentralbankpolitikk.

– Tollene presser aksjemarkedet mer enn bitcoin, ettersom digitale eiendeler i stor grad forblir upåvirket av handelshindre, sier James Butterfill, sjefanalytiker i CoinShares til Affärsvärlden.

Butterfill mener at bitcoins utvikling ikke bare har overgått børsen, men også – med lavere volatilitet – har slått både FAANG-aksjene og Nasdaq-indeksen.

Gull og bitcon er vinnerne

Ifølge Butterfill finnes det flere grunner til dette. En svekket dollar, stigende obligasjonsrenter og spekulasjoner om en mulig nødrentenedsettelse har ført til at investorer søker seg til andre typer eiendeler – særlig de som oppfattes som verdibevarende. Gull handles allerede på rekordnivåer.

– Når tollenes globale påvirkning begrenser alternativene, har både gull og bitcoin trådt frem som de tydelige vinnerne, sier Butterfill.

Etterspurt: Det er mange grunner til at Bitcoin er i vinden om dagen. Foto: Chris Ratcliffe/Bloomberg

Politikken spiller også en stadig større rolle for kryptomarkedets fremtid, særlig med Donald Trump ved roret. Etter det amerikanske valget har flere politiske signaler blitt tolket som kryptovennlige – blant annet diskusjonen om at Fed-sjef Jerome Powell kan bli erstattet med en mer “duete” leder. Også Trumps antydninger om støtte til bransjen er blitt godt mottatt.

Men hva tilsier at ikke Trump kan komme med uttalelser som får krypto – eller mer spesifikt bitcoin – til å falle?

– Avviklingen av det såkalte “de-banking”-systemet og det politiske presset for en mer forsiktig Fed gjør fiendtlige uttalelser fra Trump usannsynlige. Men vi kan ikke helt utelukke noe med tanke på Trumps uforutsigbarhet, sier Butterfill.

I et intervju med Kapital fortalte nylig aksjesjef Knut Hellandsvik i DNB Asset Management at de vurderer å starte kryptofond.

– Vi tror at krypto kommer til å bli viktigere over tid. Trump-administrasjonen er veldig positiv til krypto – det er også den nye lederen for SEC (Security and Exchange Commission, red. anm.), Paul Atkins, sa Hellandsvik blant annet til Kapital.

Tror på nye rekorder

Ifølge Butterfill, som Affärsvärlden har vært i kontakt med, peker nå flere faktorer i samme retning for bitcoin: pengepolitisk lettelse, positivt sentiment og store kapitalinnstrømninger fra investorer.

– Bitcoin vil trolig dra nytte av muligheten for en nødrentenedsettelse og en mer ekspansiv pengepolitikk generelt. Investorstemningen blir også stadig mer positiv, med over fire milliarder dollar i innstrømning bare de siste to ukene. Kombinasjonen av dette taler for at bitcoin fort kan kan passere 100.000 dollar innen kort tid, sier han.

I dag koster én bitcoin rundt 95.000 dollar.