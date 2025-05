– Til tross for usikkerhet i markedet har Storebrand hatt en solid start på året. Virksomheten har fortsatt å vokse sterkt innen sparing og forsikring, og vi er på vei mot å nå våre mål for lønnsomhet og egenkapitalavkastning for 2025, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Finanskonsernet hadde et resultat på 1.167 millioner kroner i første kvartal 2025, og melder om sterk vekst innen sparing og forsikring.

Driftsresultatet var 800 millioner kroner. Det er opp 16 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor.

Combined ratio var 97 prosent, ned fra 98 prosent i 1. kvartal 2024.

Tilbakekjøp for 0,3 mrd.

Samtidig melder konsernet å ha tilbakekjøpt aksjer for 0,3 milliarder kroner. Det er gjennomført som del av et program på 1,5 milliarder kroner for 2025.

– Forsikringssegmentet vokser sterkt, og lønnsomheten forbedres gradvis. Vi har iverksatt flere tiltak for å øke lønnsomheten, og leverte en total combined ratio på 97 prosent i et sesongmessig svakt kvartal. Vi følger utviklingen innen skadeforsikring og uføretendenser nøye, og opprettholder målet om en combined ratio på 90–92 prosent i 2025, sier Grefstad.

Storebrand (Mill. kr) 1. kv./25 1. kv./24 Netto premieinntekter 2 742,0 2 522,0 Sum driftsinntekter 3 290,0 3 159,0 Teknisk resultat 1 025,0 1 092,0 Resultat før skatt 1 128,0 1 085,0



Forvalter 1.442 milliarder

Fee- og administrasjonsinntekter utgjorde 1.997 millioner i første kvartal. Det var en økning på 10 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Inntektsveksten skal ha blitt drevet av sterk vekst innen kapitalforvaltning, innskuddspensjon og bank.

Total forvaltningskapital kom opp i 1.442 milliarder ved utgangen av første kvartal. Det representerer en vekst på 13 prosent i løpet av det siste året.

Forvaltningskapitalen falt med 2 prosent fra forrige kvartal, drevet av valutaeffekter. Samtidig økte utlånsbalansen i Storebrand Bank til 89 milliarder kroner, opp med 14 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2024

Ligger under målet

Storebrand melder at premiebestanden økte med 21 prosent år-over-år til 9,5 milliarder kroner.