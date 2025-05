«Det er verdt å merke seg at dette i stor grad skyldtes sterk aktivitet innen investeringsbanktjenester, som bidro til betydelig bedre netto gebyr- og provisjonsinntekter. Selv om aksjen har utviklet seg sterkt frem mot rapporten, tror vi den kan ha en moderat positiv utvikling i dag. Når det gjelder estimater, forventer vi nøytrale til svakt positive justeringer i kjølvannet av rapporten», skriver Roy Tilley.

Sterkt personmarked

DNB betaler et utbytte på 16,75 kroner pr. aksje for 2024, totalt om lag 25 milliarder kroner. Over 12 milliarder kroner går direkte tilbake til fellesskapet gjennom konsernets tre største eiere.

– Vi er landets største finanskonsern, og en del av samfunnsoppdraget vårt er å skape verdier som også kommer fellesskapet til gode. Når store deler av utbyttet vårt går til de største eierne våre, den norske stat, Sparebankstiftelsen DNB og Folketrygdfondet, er dette noe både folk og bedrifter over hele landet vil nyte godt av, sier Braathen.

Det var god vekst i både person- og bedriftsmarkedet i kvartalet. Utlånsvolumet i personmarkedet økte med 6,7 milliarder kroner, og antallet søknader om finansieringsbevis steg med 30 prosent fra forrige kvartal. Andelen som ber om avdragsfrihet på boliglån er på laveste nivå siden 2020.

– Internasjonal uro gjør at både privatpersoner og bedrifter søker økonomisk trygghet og tar kontakt med banken. Vi har aldri rådgitt flere kunder enn vi gjorde dette kvartalet. Vår rådgivning skaper verdi både for kundene og for banken, og vi ser en økende bevissthet rundt viktigheten av å velge en trygg og norsk bank som DNB, sier Braathen.

DNB (Mill. kr) 1. kv./25 1. kv./24 Totale inntekter 21.913 20.398 Rentenetto 16.410 15.526 Resultat før skatt 13.614 12.789 Resultat etter skatt 10.849 10.203

Snart lansering

DNB fullførte 6. mars oppkjøpet av Carnegie Holding, og det sammenslåtte meglerhuset DNB Carnegie lanseres 12. mai.

– Med DNB Carnegie etablerer vi en nordisk aktør med både lokal forankring og internasjonal styrke. Dette er noe markedet ikke har sett tidligere – en nordisk investeringsbank og formuesforvalter med global rekkevidde, bygget på sterk industrikompetanse, regional innsikt og lange relasjoner. Vi opplever allerede at kundene setter pris på det samlede verdiforslaget til DNB Carnegie og viser oss tillit, sier Braathen.

Et av målene med oppkjøpet av Carnegie er å øke inntektene fra andre kundeaktiviteter enn utlån og innskudd, som rådgivning, kapitalinnhenting, sparing og pensjon. I første kvartal, hvor Carnegies resultater er inkludert i én av tre måneder, steg disse inntektene med 29,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Også uten Carnegie er utviklingen sterk, og inntektene fra provisjoner og rådgivning økte med 14,8 prosent, sier Braathen.

I første kvartal hadde DNB Markets en omsetning på 2,7 milliarder kroner, mot 2,2 milliarder kroner i samme periode i fjor. Overskuddet økte fra 1,1 til 1,3 milliarder kroner.