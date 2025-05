Onsdagens høydepunkter

Det nye fondet Borea Nordisk Utbytte har hatt en pangstart. Siden oppstarten i desember er avkastningen på 22 prosent, mens Oslo Børs bare har steget 4 prosent.

Forvalter Magnus Vie Sundal innrømmer at de har vært litt heldige med timingen, siden finansaksjer og spesielt sparebanker har utviklet seg veldig sterkt. Han venter nå på en reprising av aksjene innen forsikring, der han tror det er mer å ta ut.

Aasulv Tveitereid, Ketil Skorstad og andre aksjeplukkere har hamstret med begge hender i Nordic Semiconductor etter at halvlederaksjen ble sendt utfor stupet etter kvartalstall.

Tveitereid står for det største kjøpet, og Nordic Semiconductor er nå hans nest største posisjon etter Protector Forsikring. Andre kjøpere er Simen Thorsen, Kristian Lundkvist, Edvin Austbø og artisten Eva Weel Skram med mannen Thomas Stenersen.

Kaffearving Einar Staff og Erik Nielsen har kjempet i 11 år for å få omregulert et gammelt båtbyggeri i vannkanten på Hvasser i Færder kommune. Nå vil de ha betalt for jobben.

De betalte 6,5 millioner kroner for eiendommen i 2013. Nå har de fått lov til å gjøre om stedet til fritidsbolig, og krever 26 millioner kroner. Nielsen mener det er en fantastisk mulighet for dem med tid og penger, og at man kan finne på mye moro med en flink arkitekt.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om fagforeningsfradraget, som Arbeiderpartiet har foreslått å heve fra dagens 8.250 kroner til 10.000 kroner. Verdens enkleste skattekutt.

Litt spesielt er det at organiserte arbeidstagere skal ha mindre skatt, men det gjelder veldig mange, og for de fleste betyr det mye mer enn de marginale kuttene i personskatten. Høyre og FrP burde følge Ap, og kanskje øke til 12.000 kroner, skriver Hegnar.

Finanskalenderen

Resultat pr. 1. kv.:

ABL Group: Kl. 06.00, hos SpareBank 1 Markets kl. 08.30, webcast

Aker BP: Kl. 06.00, kl. 08.30 webcast

Axactor: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Bergen Carbon Solutions: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Bien Sparebank: Kl. 07.00, bankens lokaler kl. 08.30

Elopak: Kl. 07.00, hos Pareto Securities kl. 09.00, webcast

Kongsberg Automotive: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Sats: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Schibsted: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

SmartCraft: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Storebrand: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Tomra Systems: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

DNB: Kl. 07.30, hovedkontoret kl. 09.30, webcast, tlf kl. 13.30

2020 Bulkers: Kl. 08.00, webcast kl. 15.00

Gentian Diagnostics: Kl. 08.00, webcast kl. 10.00

Solstad Offshore: Webcast kl. 09.00

Odfjell: Kl. 20.00, pres. torsdag