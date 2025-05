Se presentasjon her.

– De kurvejusteringene vi gjennomførte i 2024 bekreftes nå gjennom en innkrevingsgrad på 101 prosent. Vi er svært fornøyde med å levere den høyeste egenkapitalavkastningen noensinne til våre aksjonærer i første kvartal, sier konsernsjef Johnny Tsolis i innkrevningselskapet Axactor.

Axactor leverte en annualisert egenkapitalavkastning på 12 prosent for første kvartal 2025. Ved 13-tiden onsdag var aksjen steget rundt 12 prosent.

Blant forbedringsfaktorer var en innkrevingsgrad på 101 prosent for NPL-porteføljen, altså samlingen av non-performing loans. Det er lån som enten tilbakebetales for sent, eller som det er lite sannsynlig at låntakeren vil tilbakebetale i sin helhet.

Axactor kan i tillegg vise til reduserte finansutgifter og en årlig vekst i omsetningen for 3PC-segmentet, altså innkreving på vegne av tredjeperson.

Den totale inntektsveksten, ekskludert de spanske porteføljene som ble solgt i 2024, utgjorde 7 prosent.

Største eier i Axactor er John Fredriksen. Hans holdingselskap Geveran Trading eier 49,8 prosent. Etter flere nominee-konti og aksjefond er Arne Reinemo nest største privataksjonær gjennom Siljan Trading.

STØRSTE EIER: Skipsreder John Fredriksen. Foto: Eivind Yggeseth

Axactor (Mill. euro) 1. kv./25 1. kv./24 Driftsinntekter 49,7 54,2 Driftsresultat 30,3 24,1 Resultat før skatt 13,5 1,0 Resultat etter skatt 10,1 0,7



– Ligger foran skjema

Netto finansposter for kvartalet endte på 17 millioner euro. Det er en nedgang på 27 prosent sammenlignet med første kvartal 2024.

Axactor fortsatte å tilbakekjøpe obligasjonslån til under pari i kvartalet. Det ga en gevinst på over 1 million euro.

I tillegg til lavere utestående gjeld, ble rentekostnadene positivt påvirket av fallende referanserenter.

– Vår plan for lån med forfall i 2026 ligger foran skjema, sier Tsolis.

Benytter AI i innkreving

Axactor skriver i sin kvartalsrapport at selskapet var en tidlig bruker av maskinlæring, robotteknologi og systemer basert på kunstig intelligens.

I mars i år ble det i tillegg lansert nye prosjekter for å ta i bruk store språkmodeller direkte i inkassoprosessene og til kvalitetsrelaterte oppgaver.

«Selv om det må tas hensyn til strenge reguleringer og Axactor har lav risikotoleranse, finnes det mange muligheter for å forbedre innkrevingsprosessene innenfor gjeldende regelverk», heter det.

Etter salget av en stor portefølje i Spania i november i fjor, skal Axactor ha rettet innsatsen mot gjenværende porteføljer.

Resultatet ble en økning i andelen saker med minst én betaling til 6,7 prosent. Det er en forbedring på 1 prosentpoeng fra året før.