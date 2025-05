Nye rykter: Taxfree-kjøp til vanvittig sum

Private equity-kjempen CVC Capital Partners vurderer å by 6 milliarder pund for taxfreegiganten Avolta, melder Sky News.

Det tilsvarer mer enn 80 milliarder kroner.

Angivelig skal CVC være på et tidlig stadium i vurderingsprosessen, og det er ifølge Sky News' kilder langt fra sikkert at CVC kommer med et formelt bud.

Les også Verdens beste flyplasslounger Det er et hav i forskjell mellom de ordinære businessloungene og førsteklasseloungene. Her er noen av de råeste flyplassloungene, og hva som kreves for å få innpass.

Oslo og Stavanger

Avolta har sitt hovedkontor i Basel i Sveits. Selskapet har virksomhet innen handel og servering i 75 land og er til stede på rundt 1.200 flyplasser, inkludert Oslo lufthavn Gardermoen og Stavanger lufthavn Sola.

I Stavanger har selskapet et samarbeid med den norske Michelin-kokken Sven Erik Renaa med serveringskonseptet Sirkus Renaa. Nylig ble det kjent at Avolta åpner to nye serveringssteder på Gardermoen, gastropuben Crafts og Journey, en bar og restaurant med fokus på norske smaker.

Mandag opplyste selskapet at det utvider på John F. Kennedy International Airport i New York med nye spisesteder, handelsvirksomhet og en videospill-lounge.

Avolta opererer også ombord på cruiseskip, i havner, på jernbanestasjoner og i sentrale turiststrøk.

Les også – Kina har overtatt hele markedet Europeiske flyselskaper taper stort på Ukraina-krigen og andre nærliggende konflikter. På kort tid har de tapt inntil 1,1 millioner kunder.

I fjor økte Avolta omsetningen med rundt 9 prosent til mer enn 13 milliarder sveitsiske franc. Ebitda-resultatet ble forbedret med 12 prosent til 1,27 milliarder franc, med en margin på 9,4 prosent.

Selskapet er i dag børsnotert på Zürich-børsen. Aksjen er opp 18,6 prosent hittil i år.