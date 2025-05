Farmasi og Fed i fokus

Nedturen i det europeiske aksjemarkedet fortsatte onsdag, og Stoxx 600-indeksen svekket seg med ytterligere 0,5 prosent. AstraZeneca, Sanofi og GSK gjorde det særlig dårlig, etter at Trump-administrasjonen utnevnte «vaksineskeptikeren» Vinay Prasad til leder for det amerikanske legemiddeltilsynets Senter for biologisk vurdering og forskning, Aksjene fikk kursfall på 2–5 prosent.

I samme sektor var Novo Nordisk opp med 2 prosent. Det danske farmasikonsernet hevder at salget av Wegovy vil øke i andre halvår, idet rivaliserende «kopiprodukter» fases ut i USA. I tillegg overrasket inntjeningen i første kvartal positivt. På den negative siden skuffet omsetningen, og dessuten ble guidingen for årets inntektsvekst nedjustert fra 16–24 prosent til 13–21 prosent.

For det finske forsikringsselskapet Sampo ble oppturen på nesten 3 prosent. Både inntektene og inntjeninge i første kvartal oversteg konsensusestimatet, mye grunnet sterke resultater i personmarkedet og i Storbritannia.

Også Uber tjente mer enn analytikerne hadde sett for seg, selv om topplinjen ble noe lavere enn ventet. Antallet bestilte turer var uansett opp med imponerende 18 prosent på et år, og toppsjefen snakket varmt om selvkjørende «drosjer». Ved halv fem-tiden hadde aksjen likevel tapt nesten 2 prosent.

Walt Disney, som i de seneste årene har vist en forbløffende evne til å pumpe ut dyre filmer av tvilsom kvalitet, gjorde det derimot utmerket. Aksjekursen la på seg nær 10 prosent, som følge av overraskende gode topp- og bunnlinjetall i sitt andre regnskapskvartal. En årsak var uventet sterk abonnentvekst for strømmetjenesten Disney+. I alt økte inntektene med 7 prosent fra samme periode året før, og guidingen for regnskapsåret 2025 ble oppjustert.

For øvrig ventet investorene på en ny rentebeslutning fra USAs sentralbank. Onsdag ettermiddag priset markedet inn en 99 prosent sannsynlighet for at styringsrenten ble holdt uendret på 4,25-4,5 prosent. Dette var opp fra bare 62 prosent for en måned siden.