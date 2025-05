Aksje suste til værs etter knalltall

Onsdag steg hovedindeksen på Oslo Børs 0,3 prosent før den sluttet på 1.512,95 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 61,98 dollar, ned 0,3 prosent.

Equinor falt 2,6 prosent til 236,40 kroner, mens Aker BP gikk ned 0,1 prosent til 221,70 kroner etter selskapets kvartalspresentasjon. Aker BP hadde inntekter på 3,2 milliarder dollar og fikk et driftsresultat på 1,9 milliarder dollar i første kvartal.

Schibsted fikk et EBITDA-resultat på 394 millioner kroner i første kvartal, opp 18 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, mens driftsinntektene var på 2,02 milliarder kroner, opp fire prosent fra året før.

– Vi ser på førstekvartalstallene som veldig positive for investeringscaset, sier Kepler Cheuvreux-analytiker Håkon Nelson. A-aksjen klatret 12,6 prosent til 354,60 kroner.

DNB fikk et resultat før skatt på 13,6 milliarder kroner i første kvartal, mens forventningene var på 13,2 milliarder kroner. Netto renteinntekter endte på 16,4 milliarder kroner, mens det på forhånd var ventet en rentenetto på 16,3 milliarder kroner. Aksjen gikk opp 3,9 prosent til 271,50 kroner.

Storebrand fikk et resultat på 1,17 milliarder kroner i første kvartal, mens driftsresultatet endte på 800 millioner kroner.

– Til tross for usikkerhet i markedet har Storebrand hatt en solid start på året, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i en melding. Aksjen falt likevel 1,2 prosent til 126,00 kroner.

Pexip omsatte for 348 millioner kroner i første kvartal, opp 19 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Onsdag meldte ledelsen om et tilbakekjøpsprogram på inntil to millioner egne aksjer, eller inntil 100 millioner kroner. Aksjen gikk opp 15,2 prosent til 47,00 kroner.

I første kvartal hadde Tomra inntekter på 306 millioner euro, opp fem prosent fra samme kvartal i fjor. Driftsresultatet endte på 26 millioner euro, godt under analytikernes forventninger på 33 millioner euro. Onsdag ble aksjen handlet ex. utbytte på 2,15 kroner. I løpet av dagen falt Tomra 7,7 prosent til 149,70 kroner.

Cadeler, som leverer til havvindprosjekter, falt 13,8 prosent til 50,00 kroner. Det skjer etter at den danske havvindgiganten Ørsted har kuttet nok et prosjekt – Hornsea 4.

Treningskjeden Sats fikk et driftsresultat på 133 millioner kroner i første kvartal, mens medlemsbasen økte med 24.000 medlemmer. Aksjen falt 2,0 prosent til 36,25 kroner.

Norwegian-konsernet fraktet 2,27 millioner passasjerer i april. Aksjen falt 0,5 prosent til 14,47 kroner.