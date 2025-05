«Fed-sjef Jerome Powell ventes å fremstå noe «haukete» på pressekonferansen, ettersom inflasjonspresset fortsatt vurderes som for høyt, til tross for dempede inflasjonstall for mars. Ifølge interne prognoser i Fed kan de nye tolltiltakene bidra til å løfte kjerne-PCE til 3,5-4,0 prosent innen utgangen av året», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

– AI skaper et uungåelig skifte

Alphabet -aksjen, morselskapet til Google, stuper 8,3 prosent onsdag ettermiddag etter at Apple-topp Eddy Cue avslørte at selskapet vurderer å vrake Google som standardsøk i Safari til fordel for kunstig intelligens, skriver Bloomberg.

Cue, som er senior visepresident for internettjenester i Apple, la frem utsagnet under sin vitneforklaring i det amerikanske justisdepartementets søksmål mot Google-eier Alphabet.

– Vi ser aktivt på å omforme Safari med fokus på AI-søk, sa Cue, ifølge avisen.

Apple-aksjen faller samtidig 1,5 prosent.

Disney-rally

Ifølge CNBC har Walt Disney inngått en avtale med reise- og opplevelsesselskapet Miral om å bygge en temapark og feriested på Yas Island i De forente arabiske emirater.

Nyheten kom samtidig som Disney la frem kvartalstall som var bedre enn forventet. Aksjen stiger 10,9 prosent i kveldstimene.

USA og Kina skal møtes

USA og Kina har blitt enige om å treffes på ministernivå for første gang siden Donald Trumps såkalte Liberation Day. Det skjer ved at USAs finansminister Scott Bessent reiser til Sveits for å ha samtale med Kinas visestatsminister He Lifeng.

«Bessent understreker at USA “ikke vil avkobles Kina, men ha rettferdig handel”. Kina på sin side ber USA å fjerne den vilkårlige straffetollen, og understreker at forhandlinger kun kan skje dersom det er gjensidig respekt - der partene ikke sier én ting for så å gjøre det motsatte», skriver DNB Markets en rapport.