Opptur på Wall Street etter rentebeslutning

Nyheten kom samtidig som Disney la frem kvartalstall som var bedre enn forventet. Aksjen steg 10,7 prosent onsdag.

Halvleder-aksje fikk svi

Det amerikanske teknologi- og halvleder selskapet Marvell Technology slet på New York-børsen onsdag etter at selskapet utsatte sin lenge ventede investordag i juni til en ubestemt dato i 2026.

Selskapet har blant annet blitt sammenlignet med børskjempen Nvidia tidligere med deres høyaktuelle AI-teknologi.

Utsettelsen var likevel som væske på bålet for Marvell-aksjen, som allerede har falt over 45 prosent det siste året.

Aksjen endte ned 8 prosent onsdag, som følge av nyheten.

Fed holdt renten i ro

I kveld var det duket for et nytt rentemøte i USA, og det var bredt forventet at den amerikanske sentralbanken (Fed) holdt renten uendret i intervallet 4,25-4,50 prosent.

Klokken 20 norsk tid la Fed frem sin pressemelding og bekreftet at renten holdes uendret på samme nivå.

Trump har ved en rekke anledninger nærmest krevd at sentralbanksjef Jerome Powell skal kutte renten snarest mulig, men har den siste tiden også avvist at han vil gå inn for å fjerne Powell selv om Fed ikke skulle danse etter Trumps pipe.

«Fed-sjef Jerome Powell ventes å fremstå noe «haukete» på pressekonferansen, ettersom inflasjonspresset fortsatt vurderes som for høyt, til tross for dempede inflasjonstall for mars. Ifølge interne prognoser i Fed kan de nye tolltiltakene bidra til å løfte kjerne-PCE til 3,5-4,0 prosent innen utgangen av året», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

USA og Kina skal møtes

USA og Kina har blitt enige om å treffes på ministernivå for første gang siden Donald Trumps såkalte Liberation Day. Det skjer ved at USAs finansminister Scott Bessent reiser til Sveits for å ha samtale med Kinas visestatsminister He Lifeng.

«Bessent understreker at USA “ikke vil avkobles Kina, men ha rettferdig handel”. Kina på sin side ber USA å fjerne den vilkårlige straffetollen, og understreker at forhandlinger kun kan skje dersom det er gjensidig respekt - der partene ikke sier én ting for så å gjøre det motsatte», skriver DNB Markets en rapport.