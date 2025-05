Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen torsdag:

Børsnoterte Energeia har erkjent kapitalbehov i flere kvartaler på rad, men søkkrike aksjonærer ble ikke spurt før det var fullstendig krise, og nå blir de kjøpt ut til spottpris.

Kurt Austrått, investor i solkraftselskapet, mener de to største aksjonærene, Obligo og Eidsiva, samler seg og vil rane selskapet. Han har børsnoterte aksjer for mange titalls millioner kroner, og har vært sentral i flere aksjonæropprør. Nå kvesser han knivene igjen.

DNB-aksjen steg 2,5 prosent onsdag etter at banken la frem nye knallsterke tall. Så langt i år har den steget 26 prosent, og avkastningen seneste tre år er på hele 80 prosent. Det betyr børsfest for DNB-ledelsen, og aller mest for konsernsjef Kjerstin Braathen.

Gjennom bankens aksjespareprogram kjøper hun DNB-aksjer med begge hender, og hun får også bonus utbetalt i aksjer. Nå sitter Braathen på verdier for tilsammen 26 millioner kroner.

Kjente navn som Harald Espedal, Aasulv Tveitereid og Egil Dahl har satset stort på treningskjeden Sats, men nå tar de gevinst, etter fantastisk avkastning.

Espedal, som har solgt rundt én million aksjer, sier det har vært en av hans beste aksjeinvesteringer. Tveitereid har solgt rundt 1,6 millioner aksjer, tilsvarende rundt en tredjedel av beholdningen, mens Egil Dahl har solgt 800.000 aksjer.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om høstens valg, der småpartienes skjebne avgjør. Dagbladet mener at Rødt kan bli avgjørende, fordi partiet for tiden er over sperregrensen.

Velgerne bør få høre at alle disse hel- og halvrøde partiene ikke er bra i en regjering, eller som støttespillere for en regjering, i et land som er så bundet opp i, og avhengig av, finans-, olje- og tjenestesektoren. Bank det inn, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 1. kv.:

REC Silicon: Kl. 06.30, webcast kl. 08.00

Aker Horizons: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

ArcticZymes Technologies: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Klaveness Combination Carriers: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Morrow Bank: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Norwegian: Kl. 07.00, House of Oslo kl. 08.30, webcast

Nekkar: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Ocean Sun: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Photocure: Kl. 07.00, webcast kl. 14.00

Reach Subsea: Kl. 07.00, webcast kl. 09.30

Scatec: Kl. 07.00, hovedkontoret kl. 09.00, webcast

Smartoptics: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 09.00, webcast

SpareBank 1 SMN: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

SpareBank 1 Sør-Norge: Kl. 07.00, hos SpareBank 1 Markets kl. 08.15, webcast

Veidekke: Kl. 07.00, hovedkontoret kl. 08.30, webcast

Wallenius Wilhelmsen: Kl. 07.00, hovedkontoret kl. 08.30, webcast

Zelluna: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Norsk Titanium: Kl. 07.30, webcast kl. 10.00

SpareBank 1 Østlandet: Webcast kl. 07.45

Green Minerals: Kl. 08.00, audiocast kl. 10.00

Statkraft: Kl. 08.00, webcast kl. 09.30