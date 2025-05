Analytiker spår oppgang på Oslo Børs – kvartalsrapporter i fokus

På makrosiden har den kinesiske sentralbanken kuttet sine syvdagers reverse-repo-renter med 10 basispunkter, i tråd med de pengepolitiske lettelsene Beijing varslet dagen før. Reduksjonen i syvdagers reverse-reporenten – som fungerer som landets viktigste styringsrente – kan føre til tilsvarende kutt i andre markedsrenter.

Wall Street

S&P 500 steg 0,4 prosent til 5.631,12 poeng, Dow Jones gikk opp 0,7 prosent til 41.112,90 poeng, og Nasdaq endte opp 0,3 prosent til 17.738,16 poeng.

Alphabet-aksjen, morselskapet til Google, falt 7,5 prosent onsdag ettermiddag etter at Apple-topp Eddy Cue avslørte at selskapet vurderer å vrake Google som standardsøk i Safari til fordel for kunstig intelligens.

Klokken 20 norsk tid la Fed frem sin pressemelding og bekreftet at renten holdes uendret på samme nivå.

Oslo Børs

Onsdag steg hovedindeksen på Oslo Børs 0,3 prosent før den sluttet på 1.512,95 poeng.

Schibsted fikk et EBITDA-resultat på 394 millioner kroner i første kvartal, opp 18 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, mens driftsinntektene var på 2,02 milliarder kroner, opp fire prosent fra året før.

DNB fikk et resultat før skatt på 13,6 milliarder kroner i første kvartal, mens forventningene var på 13,2 milliarder kroner. Netto renteinntekter endte på 16,4 milliarder kroner, mens det på forhånd var ventet en rentenetto på 16,3 milliarder kroner. Aksjen gikk opp 3,9 prosent til 271,50 kroner.

Pexip omsatte for 348 millioner kroner i første kvartal, opp 19 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Onsdag meldte ledelsen om et tilbakekjøpsprogram på inntil to millioner egne aksjer, eller inntil 100 millioner kroner. Aksjen gikk opp 15,2 prosent til 47,00 kroner.