Oppgang på Wall Street etter handelsavtale

Nøkkelindeksene i USA åpner med oppgang.

Ved børsåpning ser indeksene slik ut:

Den brede S&P 500-indeksen stiger 0,6 prosent.

Industritunge Dow Jones stiger 0,5 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite stiger 1,0 prosent.

Volatilitetsindeksen VIX, populært kalt «fryktindeksen», er ned 3,3 prosent til 22,7.

Dagens bevegelser

Netthandelsselskapet Shopify har lagt frem tall for første kvartal, der inntektene endte på 2,36 milliarder dollar, høyere enn analytikernes forventninger på 2,33 milliarder. Investorene sender likevel aksjen ned 4,1 prosent.

Markedsplattformen AppLovin, som baserer seg på bruken av kunstig intelligens, stiger 13,2 prosent etter å ha slått forventningene i kvartalet. Selskapet har også kunngjort salg av dets mobilspillvirksomhet.

Databrikke-aksjen Arm Holdings faller 5,0 prosent etter å ha lagt frem lavere prognoser for det inneværende kvartalet enn tidligere ventet.

Googles morselskap Alphabet stiger 1,1 prosent etter å ha lagt frem tall som viser at bruken av Google for søk fremdeles vokser, også fra Apple-plattformer. Dette kommer etter at aksjen falt 7,3 prosent på onsdag etter en Bloomberg-rapport som viste færre søk i Apples Safari i april ettersom flere heller bruker kunstig intelligens.

Presenterer avtale

President Donald Trump har meldt at han har inngått en handelsavtale mellom USA og Storbritannia, som skal presenteres klokken 16 i dag.

Onsdag kveld var det et nytt rentemøte i den amerikanske sentralbanken, hvor renten ble holdt uendret.

Les også Powell: – Kan være riktig med uendret rente i hele år Fed-sjef Jerome Powell går rett i strupen på Trump: Jobben er å hindre at toll gir varig økt inflasjon. Powell utelukker ikke uendret rente i hele år.

«Fed-sjefen understreket at verktøykassen er godt utstyrt dersom usikkerheten rundt tollsatser, geopolitisk uro og global handel skulle slå inn i realøkonomien. Likevel priser markedet inn to eller flere rentekutt i løpet av året – noe som avslører et gap mellom hva sentralbanken sier, og hva aktørene tror den vil gjøre», skriver Roger Berntsen i en oppdatering.