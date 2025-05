Optimismen er tilbake

De fleste europeiske og amerikanske børsindeksene var opp torsdag ettermiddag, delvis grunnet håp om at Kina og USA snart får på plass en handelsavtale. Representanter for verdens to største økonomier skal møtes i Sveits denne helgen. I tillegg er USA og Storbritannia allerede blitt enige om en «deal», ifølge Det hvite hus.

Samtidig fortsetter resultatsesongen. Verdens største bryggeri, Anheuser-Busch InBev, overrasket positivt på både den organiske omsetningsveksten og inntjeningen i første kvartal, idet prisøkninger oppveide lavere volumer. Blant de geografiske markedene var Brasil et lyspunkt, mens Kina trakk ned. Aksjonærene ble belønnet med et kursløft på 4 prosent.

Infineon Technologies-kursen økte med nesten 2 prosent, etter at den tyske halvlederprodusenten la frem uventet sterke topp- og bunnlinjetall. Toppsjefen fortalte at ordreinntaket fremdeles er høyt, til tross for USAs nye tollavgifter. Ledelsen spår imidlertid en større effekt etter sommeren, og har følgelig nedjustert sin salgsprognose for hele regnskapsåret. Nå ventes en beskjeden nedgang i forhold til 2024.

Også AP Møller-Mærsk, som gir en pekepinn om utviklingen i den globale handelen, publiserte imponerende inntekts- og inntjeningstall. Containerrederiet opprettholdt guidingen for hele året, selv om prognosen for volumveksten i containermarkedet ble nedjustert. Nå ser ledelsen muligheter for en svekkelse på 1 prosent, som følge av «økt makroøkonomisk og geopolitisk usikkerhet». Containerfrakten mellom USA og Kina har allerede krympet med 30–40 prosent i april, ifølge Mærsk. Aksjen steg uansett med godt over 2 prosent.

I USA var Warner Bros Discoverys aksjekurs opp med 3 prosent ved halv fem/tiden, selv om hverken inntektene eller underskuddet i første kvartal innfridde meglerhusenes forventninger. Topplinjen krympet med 10 prosent fra samme periode året før, og underskuddet ble på nesten en halv milliard dollar. Ledelsen tok en «glasset er halvfullt»-tilnærming og påpekte at det er godt driv i selskapets strømmevirksomhet. Også Warner Bros-direktørene klaget over at Trump skaper usikkerhet.