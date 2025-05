Saken oppdateres i løpet av handelsdagen.

Oppdatert klokken 21.00:

Ved 21-tiden norsk tid var det bred oppgang på de ledende indeksene på Wall Street.

Samleindeksen S&P 500 stiger med 1,1 prosent, mens industriselskapenes indeks Dow Jones er også opp 1,1 prosent. Tek-indeksen Nasdaq ligger i tet og stiger 1,7 prosent hittil.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,37 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 5,7 prosent til 22,21.

Handelsavtale løfter stemningen

President Donald Trump kunngjorde torsdag en ny handelsavtale med Storbritannia. Avtalen omfatter blant annet lettelser i bil- og landbrukstoll, samt eksport av digitale tjenester og teknologi.

Toll på britiske biler blir generelt senket fra 25 til 10 prosent.

Markedet tolker avtalen som et tegn på at den harde linjen i handelspolitikken avtar noe, som kan føre til at risikoviljen styrkes blant investorer.

Boeing i medvind

En av dagens børsvinnere hittil er flyprodusenten Boeing, som stiger 3,6 prosent i kveldstimene.