Bred oppgang på Wall Street etter Trump-grep

New York-børsen var preget av et positivt sentiment og bred oppgang på de ledende indeksene gjennom hele handelsdagen. Dagen etter Fed sitt rentemøte bydde Donald Trump opp til nok en dans med sitt nyeste tollgrep – en ny handelsavtale mellom USA og Storbritannia.

Ikke nok med det – Trump oppfordret også investorer til «å kjøpe aksjer nå», og markedet fulgte etter.

Samleindeksen S&P 500 steg med 0,6 prosent, mens industriselskapenes indeks Dow Jones endte opp 0,6 prosent. Tek-indeksen Nasdaq steg 1,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,38 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 5,2 prosent til 22,33.

Trump sitt nyeste tollgrep

President Donald Trump kunngjorde torsdag en ny handelsavtale med Storbritannia. Avtalen omfatter blant annet lettelser i bil- og landbrukstoll, samt eksport av digitale tjenester og teknologi.

Toll på britiske biler blir generelt senket fra 25 til 10 prosent.

Markedet tolket avtalen som et tegn på at den harde linjen i handelspolitikken avtar noe, som kan føre til at risikoviljen styrkes blant investorer.

Boeing i medvind

En av dagens børsvinnere ble flyprodusenten Boeing, som steg 3,3 prosent.

Oppgangen kom etter at handelsminister Howard Lutnick bekreftet at Storbritannia har signert en avtale om kjøp av nye Boeing-fly verdt rundt 10 milliarder dollar.