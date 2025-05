Instabank melder om et resultat før skatt på 30,8 millioner kroner i første kvartal 2025, opp (27 prosent) fra 24,2 millioner i samme periode i fjor.

Den heldigitale banken, der Christen Sveaas og Kistefos-konsernet eier 25 prosent, forklarer resultatveksten med et løft i totale inntekter og lavere utlånstap, en vekst som ble delvis motvirket av høyere driftskostnader.

Veksten er ikke nok til å overbevise investorene, som sender Instabank ned 0,4 prosent i tidlig handel på Oslo Børs fredag.

Lavere utlånstap

Netto renteinntekter steg (17,5 prosent) fra 98,0 til 115,2 millioner kroner.

LEVERER STERK VEKST: Toppsjef Robert Berg i Instabank. Foto: Eivind Yggeseth

Brutto utlån steg i løpet av første kvartal (5 prosent) fra 6.690 til 7.024 millioner kroner, mens brutto innskudd falt fra 7.114 til 6.930 millioner kroner. Totale eiendeler ved utgangen av kvartalet var 8.225 millioner kroner.

Tap på utlån ble bokført til 41,7 millioner kroner (eller 2,4 prosent), ned 4,7 millioner kroner fra samme periode i fjor. Banken forklarer de lavere tapene med et skifte i retning lavrisikosegmenter som bolig- og bedriftslån, på bekostning av usikrede forbrukslån.

Les også Bankeventyr for Christen Sveaas Luxembourg-baserte Advanzia Bank tjener penger som aldri før. Det gjør at Christen Sveaas' formue trolig har passert 18 milliarder kroner.

Tysk lansering

Banken gjorde i kvartalet en vellykket lansering av sitt fullt digitale kredittkort i Tyskland, og oppnådde med det en ifølge rapporten «betydelig strategisk milepæl.»

Tyskland er det største bankmarkedet i Europa, og representerer det fjerde landet banken tilbyr utlån. Den tyske lanseringen styrker samtidig produktsegmentet for usikrede lån til forbrukere, og bidrar til å understøtte skiftet fra forbrukslån til kredittkort innenfor dette segmentet.

For 2025 guider Instabank nå en vekst i brutto utlån over 1,7 milliarder kroner og et resultat etter skatt på rundt 125 millioner kroner. Sistnevnte er på linje med guidingen i rapporten for fjerde kvartal i fjor.