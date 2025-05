Saken oppdateres.

Kongsberg Gruppen er med på å dra Oslo Børs i rødt fredag. Klokken 11.00 er hovedindeksen ned 0,3 prosent til 1.509,14 poeng.

Nordsjøoljen med juli-levering er opp 1,4 prosent til 63,72 dollar fatet, mens den amerikanske WTI-oljen stiger 1,5 prosent til 60,80 dollar. Ved børsslutt torsdag ble samme Brent-kontrakt omsatt for 62,50 dollar.

Equinor er opp 2,0 prosent til 240,90 kroner, mens Aker BP og Vår Energi begge går frem 2,1 prosent.

– Forventningene er for høye

DNB Markets-analytiker Niclas Gehin går fra hold til selg i børslokomotivet Kongsberg Gruppen. Kursmålet nedjusteres fra 1.450 til 1.250 kroner. Aksjen faller hele 6,1 prosent til 1.672,00 kroner.

– Forventningene er for høye, mener analytikeren.

«Vi mener at en P/E på 46 for 2025 gir et altfor optimistisk bilde av vekstmulighetene til Kongsberg Gruppen. Selv om alle NATO-land skulle øke forsvarsbudsjettene sine til 3,3 prosent av BNP, er dette tallet høyt. Sammenlignet med andre forsvarsselskaper ser det også ut til at markedet glemmer at bare 20 prosent av Kongsbergs inntekter i 2024 kom fra europeisk forsvar», skriver Gehin.

Seismikkselskapet TGS hadde inntekter på 496,1 millioner dollar i første kvartal, mot Bloomberg-konsensus på 410,6 millioner.

«Positiv kursreaksjon er berettiget,» skrev DNB Markets. Aksjen stiger 5,3 prosent til 83,55 kroner.