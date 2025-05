Kjell Inge Røkke slakter det grønne skiftet

Kjell Inge Røkke tar et uvanlig oppgjør med egne grønne satsinger i et omfattende aksjonærbrev publisert fredag. Med sterke ord karakteriserer han milliardtapene i Aker Horizons som et nederlag, og kommer med kraftig kritikk av hele det grønne skiftet slik det har utviklet seg.

– Når det kommer til Aker Horizons, ser vi dumme ut, og jeg føler meg personlig dum, skriver Røkke, som også erkjenner at kjøpet av Mainstream Renewable Power «var og ble feil».

Aker Horizons ble lansert med brask og bram i 2020 som Akers flaggskip for grønn industriutvikling. Selskapet samlet storsatsinger innenfor havvind, hydrogen, karbonfangst og solenergi, og ble raskt løftet frem som et symbol på fremtidens næringsliv. Røkke fremhever at ambisjonene ikke manglet – men at realitetene var noe helt annet.

– Få – om noen – private aktører i Norge har vel investert mer i grønn industriutvikling de siste årene enn Aker og våre porteføljeselskaper. Det er neppe noen norske, private aktører som har tapt mer penger på grønne investeringer og prosjekter enn Aker, Aker Horizons og Aker Solutions til sammen, skriver Røkke.

Les også Forvalter roser Røkke: – Veldig ryddig gjort Forvalter Erik Hagerup mener Aker kunne ha konvertert aksjonærlånet sitt og satt minoritetsaksjonærene tomhendte igjen. – En veldig bra avtale, sier han om utfallet.

Kritisk til havvind, hydrogen og batterier

Han peker særlig på det han omtaler som «grønn eufori» og myndighetenes manglende evne til å legge til rette for kommersiell utvikling.

– Det er enklere å fore Excel-ark med tall og forutsetninger enn det i praksis er å legge til rette med regulatoriske forhold for å utvikle industri og skape arbeidsplasser, skriver han, og kritiserer det han oppfatter som en idealistisk og virkelighetsfjern grønn politikk.

Røkke bruker også sterke ord om utviklingen innen havvind i Norge, og beskriver interessen for prosjektene på norsk sokkel som avtagende.

– Vi klarer ikke å regne det hjem, og kontantstrømmen renner ut før det muligens er lønnsomhet langt frem i tid, heter det i brevet.