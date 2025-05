Økt risikoappetitt på Oslo Børs

Oslo Børs dundrer videre og legger bak seg nok en sterk børsuke. Med støtte fra flere gode førstekvartalstall, samt et nær friskmeldt Wall Street, kan Hovedindeksen vise til en ukesoppgang på rundt halvannen prosent – som gir en årsopptur på seks prosent. Dermed handles børsen nær rekordnivåer – i seg selv irrasjonelt, skulle en tro, med tanke på hva som ligger på bordet av ubesvarte handels- og geopolitiske spørsmål. Så hva driver Oslo Børs, utover gode kvartalstall og positive Wall Street-takter?

En viktig driver er knyttet til en klart økende risikoappetitt. Dette gir seg blant annet uttrykk i rekordstore tegningsvolumer i amerikanske aksjefond, målt på månedsbasis. I april tegnet amerikanerne fondsandeler for hele 40 milliarder dollar, godt over 400 milliarder kroner, et månedsvolum som aldri før er registrert. Samtidig omtalte Financial Times nylig at amerikanske småinvestorer i løpet av de siste ukene har nettokjøpt store aksjeposter på Wall Street. Norske investorer har åpenbart også senket skuldrene i april og loset nye, store summer over på Oslo Børs – i flere av de største papirene har annenhåndsomsetningen tatt seg klart opp de siste ukene, målt mot tilsvarende dagsvolumer tidligere i april.

Den økte risikoappetitten gjør seg også gjeldende i deler av råvaremarkedene. De siste ukene har oljeprisen vært under press – først og fremst fordi Saudi-Arabia har meldt at de ikke utelukker å sende store volumer ut i det globale oljemarkedet dersom ikke andre produsenter viser større produksjonsdisiplin. Nå vender imidlertid oljeprisen oppover – en utvikling markedsaktører forklarer med økt risikovillighet, etter at Storbritannia og USA raskt har kommet frem til en handelsavtale begge parter synes å være godt fornøyd med. Investorene tolker dette som en indikasjon på at president Donald Trumps varslede tollsatser kan bli redusert for flere av USAs viktige handelspartnere.

Samtidig varsles brede rentekutt, både i USA og i Norge, noe som i seg selv virker stimulerende på aksjekurser. I dag kom april-inflasjonen, som kort oppsummert var litt lavere enn Norges Banks egne anslag. Dette sannsynliggjør at det for inneværende år kommer to rentekutt, ifølge gjengse vurderinger fra norsk makrohold. I USA forventer en rekke investeringsbanker tilsvarende pengepolitiske lettelser – for eksempel spår Barclays at den amerikanske sentralbanken kutter styringsrenten to ganger i løpet av året, etterfulgt av to nye kutt i 2026. Lagt disse prognosene til grunn, får så vel norske som amerikanske aksjeinvestorer støtte av en mildere pengepolitikk i tiden som kommer.

Og dette mener vi nå er hoveddriveren bak de siste ukenes børsoppganger – kombinert med signaler om at de amerikanske tolltariffene neppe blir så stive som opprinnelig foreslått. Når den underliggende likviditetstilførselen samtidig er så god som den nå er, og kombinert med en sterkere oljepris, ligger mye til rette for en ny positiv uke på Oslo Børs.

Sigurd E. Roll, Investoransvarlig Kapital