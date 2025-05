Wall Street venter spent på nye avtaler fra Trump

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,6 prosent, Dow Jones er opp 0,3 prosent mens S&P 500 har lagt på seg 0,4 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,37 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,5 prosent til 22,15

Torsdag annonserte USAs president Donald Trump en handelsavtale med Storbritannia.

«Flere kommentatorer påpeker at hendelsen var oversolgt som en historisk og komplett handelsavtale, da det i virkeligheten viste seg å være et grunnleggende rammeverk med flere viktige detaljer som gjenstår. Uansett, Storbritannia beholder ti prosent toll på det meste, med noen unntak her og der», skriver DNB Markets i en oppdatering.

– Spørsmålet nå er hvor lang tid det vil ta for Trump å lande skikkelige handelsavtaler, sier forvalter Jan Petter Sissener.

Investorer undervurderer Donald Trumps vilje til å gjeninnføre kraftige tollsatser, advarer obligasjonsgiganten Pimco. Selskapet mener risikoen for resesjon i USA nå er høyere enn på flere år, skriver Financial Times.

– Mange tror Trump snart vil snu, og at vi vil vende tilbake til noe som ligner situasjonen før «frigjøringsdagen». Vi er ikke så sikre, sier investeringsdirektør Dan Ivascyn.