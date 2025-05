Hovedindeksen på Oslo Børs endte dagen ned 0,6 prosent til 1.505,35 poeng.

Dagens bevegelser

Forsvarskjempen Kongsberg Gruppen falt 8,7 prosent til 1.627 kroner, etter gårsdagens kraftige oppgang på 4,9 prosent. Oppgangen torsdag kom etter at selskapet la frem tall for første kvartal, som viste en omsetningsvekst på 28 prosent og et driftsoverskudd på 2,9 milliarder kroner i første kvartal – sistnevnte var over en milliard bedre enn ventet.

DNB Markets-analytiker Niclas Gehin nedgraderer fredag Kongsberg fra hold til selg, og kutter kursmålet fra 1.450 til 1.250, altså godt under dagens nivåer. – Forventningene er for høye, mener analytikeren.

«Vi mener at en P/E på 46 for 2025 gir et altfor optimistisk bilde av vekstmulighetene til Kongsberg Gruppen. Selv om alle NATO-land skulle øke forsvarsbudsjettene sine til 3,3 prosent av BNP, er dette tallet høyt. Sammenlignet med andre forsvarsselskaper ser det også ut til at markedet glemmer at bare 20 prosent av Kongsbergs inntekter i 2024 kom fra europeisk forsvar», skriver Gehin.

Orkla falt 5,8 prosent til 111,40 kroner pr. aksje. Selskapet la frem tall fredag morgen, som skuffet litt på analytikernes forventninger. Konsensus forventning hos analytikerne var et justert driftsresultat på 1.898 millioner kroner, men resultatet tikket inn rett i underkant av 1,8 milliarder kroner.

Seismikkselskapet TGS la frem tall fredag morgen, der selskapet kunne vise til inntekter på 496,1 millioner dollar i første kvartal, mot Bloomberg-konsensus på 410,6 millioner.

«Positiv kursreaksjon er berettiget,» skrev DNB Markets. Aksjen endte opp 4,4 prosent til 82,80 kroner.