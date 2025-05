Lyft får et løft

Børsoppgangen i Europa og USA fortsatte fredag. Ved halv fem-tiden hadde Stoxx 600 og S&P 500 lagt på seg henholdsvis 0,6 og 0,3 prosent, og Tysklands Dax-indeks satt en ny intradagrekord i løpet av dagen.

Commerzbank, landets fjerde største bank, meldte at både inntektene og inntjeningen steg med overraskende sterke 12 prosent i første kvartal. Overskuddet var dessuten det høyeste siden 2011. I tillegg ble guidingen for hele året opprettholdt. Aksjen steg med nesten 3 prosent.

I USA anmodet Trump folk om å kjøpe aksjer, samtidig som han hintet at flere handelsavtaler er rett rundt hjørnet. Dagen før hadde USA fått på plass en «deal» med Storbritannia, og representanter for Trump-administrasjonen skal denne helgen møte med tilsvarende fra Kina.

På børsen fikk Lyft en kursoppgang på 21 prosent. Uber-rivalen meldte om uventet høy etterspørsel og økte sitt tilbakekjøpsprogram til 750 millioner dollar. Antallet bestillinger har nå vokst i 16 kvartaler på rad. Inntektene i kvartalet var likevel noe lavere enn konsensusestimatet.

Vi fikk også en del interessante makrotall. Kinas eksport økte i april med uventet høye 8,1 prosent, til tross for USAs nye tollavgifter. Trumps handelspolitikk hadde likevel en dramatisk virkning: Salget til USA stupte med 21 prosent, men dette ble mer enn oppveid av økt eksport til andre land, særlig i Sørøst-Asia. Importen fra USA svekket seg samtidig med 14 prosent.

Canada klarer seg tilsynelatende mindre godt. Arbeidsledigheten bykset til 6,9 prosent i april, mens konsensusestimatet lå på 6,8 prosent. Vi må tilbake til september 2021, under coronapandemien, for å finne verre nivåer.

For øvrig fordøyer investorene denne ukens relativt «haukete» signaler fra Fed, som onsdag annonserte at styringsrenten holdes uendret på 4,25–4,5 prosent. Markedet regner med at det heller ikke blir noen endringer i juni, men at vi deretter får minst to rentekutt innen utgangen av året.