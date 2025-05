Resultatet smuldret bort

Klesmerket Hést har opplevd enorm vekst siden oppstarten, men nå ser veksten ut til å avta. Økte kostnader har redusert lønnsomheten kraftig.

I 2023 doblet Hést omsetningen, 2024 ble derimot et helt annet år. Resultatet før skatt falt fra 8,3 millioner til 423.950 kroner.

Bak Hést står Anne-Kari Bøhaugen og Monica Utne, som eier 35 prosent av aksjene hver. De to startet satsingen etter at Bøhaugens mann døde av kreft. Han var god venn med Märtha Louise, som kjøpte seg inn i selskapet kort tid etter oppstarten. For kun 89.000 kroner sikret hun seg de resterende 30 prosentene.

Holdt ikke mål

Inntektene økte fra 64,5 millioner til 65,9 millioner kroner.

Da styreleder Kjell Utne i fjor ble spurt av Finansavisen om forventningene til 2024, svarte han:

– Vi forsøker å være nøkterne, så vi holder oss på 75 millioner i omsetning. Så vil vi gjerne oppnå det samme resultatet som vi har ligget på.

– Man kan alltid håpe på enda høyere tall, men vi må trekke frem valutaproblematikken, som var et tema i fjor og fortsatt er det i år. Valuta har skapt og skaper problemer. Det er et problem for Norge. Det blir en kostnad, så derfor ønsker vi å være nøkterne, sa Utne.