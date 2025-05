De toneangivende indeksene bøy ikke akkurat opp til dans fredag. Torsdag annonserte USAs president Donald Trump en handelsavtale med Storbritannia, men markedet holder igjen i påvente av samtaler med Kina i helgen.

S&P 500 falt med 0,1 prosent, Dow Jones ned 0,3 prosent, mens Nasdaq sto stille. Ser man på hele uken, endte indeksene med moderate tap.

«Mange handelsavtaler på vei, alle gode (STORARTETE!)!», skrev president Donald Trump på plattformen Truth Social.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten steg svakt til 4,38 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 2.0 prosent til 22,00.

Samtidig skrev presidenten at en «80 prosent toll på Kina virker riktig» i forkant av samtalene som skal ledes av finansminister Scott Bessent med kinesiske motparter i Sveits i helgen. Den nåværende tollen er på 145 prosent, men markedet hadde håpet på lavere satser.

Bevegelser

Samtidig som det tilsynelatende så stille ut, skaper reusultatsesongen litt svigninger.

Reiseplattformen Expedia falt med 7,0 prosent etter svakere resultater enn ventede. Selskapet ga også en svakere prognose for fremtiden. Klarna-konkurrenten Affirm falt med 14,2 prosent, grunnet dårligere guiding for neste kvartal enn ventet.

Uber-rivalen Lyft skøyt i været etter utvidet tilbakekjøpsprogram og sterke tall. I et intervju med CNBCs «Squawk Box» uttalte konsernsjef David Risher at selskapet ikke ser noen grunn til bekymring, til tross for utbredt usikkerhet rundt forbrukernes kjøpekraft. Antall turer økte med 16 prosent til 218,4 millioner, og overgikk estimatene. Kursen steg med 26,5 prosent

Aksjene i energidrikkprodusenten Monster Beverage stiger med 1,7 prosent, til tross for at selskapet leverte svakere omsetning enn ventet i første kvartal. Monster rapporterte inntekter på 1,85 milliarder dollar. Monster er den aksjen som har hatt best utvikling på det amerikanske markedet de siste 30 årene. Siden 1995 har aksjen steget med rundt 392.000 prosent, of fredag nådde aksjen en ny «all-time high».

Pinterest steg med 5,6 prosent, etter at selskapet la frem en optimistisk omsetningsprognose for andre kvartal på mellom 960 og 980 millioner dollar. Inntektene for første kvaral landet på 855 millioner dollar.

Tesla vant

«Magnificent Seven»-aksjene, bestående av Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta og Tesla, har ledet an på Wall Street de seneste årene. Tesla tok gruppeseier på fredag, med en økning på 4,7 prosent. Apple, Amazon leverte også grønne tall, med en økning på 0,5 prosent. Microsoft fulgte etter med 0,1 prosent stigning. Meta og Alphabet trrakk det korteste strået, og falt 0,9 prosent. Netflix og Nvidia falt med 0,4 og 0,6 prosent.