Rikingene tar opp kampen med Trump

I starten av mai skrev Wall Street Journal at Trump-administrasjonen var i gang med å undersøke måter å utfordre skattefritaket til ideelle organisasjoner.

Ifølge kilder nettavisen hadde snakket med hadde advokater i den amerikanske skatteetaten (IRS) sett på om de kunne endre reglene som styrer hvordan ideelle organisasjoner kan nektes skattefritak.

Nå har noen av USAs rikeste og mest innflytelsesrike private stiftelser, som Ford Foundation, Gates Foundation og Charles Koch Foundation, uformelt gått sammen for å beskytte sin skattefrie status mot Trump-administrasjonens forsøk på å oppheve den.

Wall Street Journal skriver at de støttegiverne nå diskuterer mulige måter å reagere på dersom administrasjonen skulle forsøke seg på et slikt angrep, og mange av stiftelsene skal ha diskutert om burde søke juridisk representasjon samlet som en gruppe eller individuelt.

«Å bevare sektorens veldedige status er avgjørende for å sikre at ideelle organisasjoner kan fortsette å levere viktige tjenester som millioner av mennesker, både i USA og globalt, er avhengige av» sier en talsperson for Gates Foundation, som ble stiftet av Microsoft-grunnleggeren Bill Gates.

Snur om

Avsløringen til Wall Street Journal kommer dagen etter at Donald Trump foreslo å øke skattene for formuende amerikanere.

Forslaget går ut på at marginalskatten for inntekter som overstiger 2,5 millioner dollar – eller 5 millioner dollar for ektepar – jekkes opp til 39,6 prosent fra dagens 37 prosent, der satsen har ligget siden Trump selv senket den i 2017.

Republikanske kilder hevdet overfor NBC News at skatteøkningen skal bidra til å beskytte Medicaid og betale for skattekuttene for middel- og arbeiderklassen i den forespeilede skattepakken på flere tusen milliarder dollar fra Trump-administrasjonen – en pakke Trump selv har omtalt som «one big beautiful bill.»

Samtidig som flere republikanere har luftet tanken om økt beskatning av de høyeste inntektene når store deler av skattereformen fra 2017 løper ut ved utgangen av inneværende år, har partiledelsen stått imot skatteøkning for de rike – noe som tradisjonelt har vært helt imot partiets prinsipper.