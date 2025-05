Fundamentaltrenden peker nedover

Etter et knallsterkt 2024 for kunstig intelligens-relaterte teknologiaksjer, har utviklingen i Nasdaq-indeksen vært langt tyngre i år. Det er spesielt chip-selskapene som har vært utsatt. SOX-indeksen (Philly Semiconductor Index), som inkluderer selskaper som AMD, Broadcom, Marvell, Micron, Nvidia, Qualcomm og TSMC, var på det meste ned over 25 prosent. Nedgangen er fortsatt på om lag 10 prosent.

Det er flere narrativer bak kursutslagene. Særlig har «DeepSeek» fått mye omtale, med en ny måte å trene AI-språkmodeller på, hvor behovet for datakraft kan falle med om lag 90 prosent. Dette har skapt frykt for at investeringene til datasentre skal sakke av. Nvidia, en av fjorårets hotteste aksjer, har etter veksten i AI-relaterte GPU-er blitt svært avhengig av salget til datasentre, og markedet har begynt å prise inn lavere etterspørsel og økt konkurranse.

Denne typen aksjer har åpenbart også blitt påvirket av børsuroen og stadig skiftende utspill og tilhørende politisk usikkerhet med president Trump. Spesielt har eskaleringer i tollsatser og handelsrestriksjoner mellom USA og Kina skapt utfordringer, inkludert eksportkontroller på avanserte AI-brikker.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på et mer objektivt mål, nemlig retningen på analytikerestimatene. I vår screeningprosess har vi laget en modell som ser på revideringer av topp- og bunnlinje (fundamentaltrenden), og er rangert inn. I motsetning til kursmål og anbefalinger er dette i utgangspunktet ikke påvirket av personlige meninger. Dette kombineres med trender i aksjekurser, som reflekterer markedets sentiment og meninger om aksjer.

I grafen er en tidsserie tilbake til starten av 2020, bestående av selskapene AMD, Broadcom, Marvell, Micron, Nvidia, Qualcomm og TSMC. Felles for disse chip-selskapene er at databrikker til AI-prosessering er den viktigste inntektsdriveren for øyeblikket.