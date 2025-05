Avkastning Uber alles

Henrik Sommerfelt. Foto: CMC Markets

Starten på 2025 har ikke vært god for de store amerikanske teknologiselskapene. Flere av «Magnificent Seven»-aksjene er ned 15–25 prosent, mens bare et par er i pluss.

Netflix skiller seg ut på oppsiden, men enda bedre er et annet velkjent teknologiselskap: Uber Technologies, bildelingstjenesten mange etter hvert har fått et forhold til, er opp over 30 prosent hittil i år.

Merkevaregjenkjenning er viktig, og der Netflix var den første og beste strømmetjenesten, er Uber for mange synonymt med bildelingstjenester. Det samme gjelder nettverkseffektene: jo flere som bruker tjenesten, jo mer attraktiv blir den for alle involverte. Uber-appen har nå 171 millioner månedlige brukere globalt, og i fjor gjennomførte Uber-sjåførene totalt 11,3 milliarder turer.

Uber-aksjen har de siste tre årene gått over 220 prosent. Blant tek-gigantene har bare Netflix og Nvidia vært bedre i perioden, og Uber har de siste årene vært en favoritt blant over 150 hedgefond. I februar gjorde kursen et hopp da det ble kjent at den profilerte milliardæren Bill Ackman hadde kjøpt Uber-aksjer for 2,3 milliarder dollar gjennom sitt Pershing Square Capital.

Uber er et klassisk eksempel på et vekstselskap der investorene etter hvert har krevd lønnsom drift. Det har man oppnådd i to år på råd, mye takket være god omsetningsvekst og omfattende kostnadskutt, men noen av initiativene kan komme til å skade selskapet på lengre sikt. Mer om det senere.

Nylig presenterte Uber sine tall for årets første kvartal. Bunnlinjen var sterk og i tråd med guidingen, mens omsetningsveksten var solid, men avtagende.

Vekstutsiktene virker uansett å være gode: markedet for bildelingstjenester vil vokse med omtrent 13 prosent årlig til og med 2032, ifølge analysebyråer som Coherent Market Insights og Straits Research.

Et viktig poeng er at den erkeamerikanske drømmen om å eie sin egen bil står svakere enn tidligere. Så mange som en tredjedel av amerikanerne kan være i ferd med å gi opp tanken på å eie sin egen bil innen 2030, ifølge en undersøkelse fra bildelingsselskapet Zipcar. Størst er andelen blant de yngste.

Det skyldes ikke bare at det er blitt dyrere å være bileier, men også bekvemmeligheten bildelingstjenestene kan tilby. I USA har det for eksempel lenge vært vanlig – og nærmest nødvendig – å kjøre selv når man skal ut på byen for å innta et par alkoholholdige drinker, med alle praktiske og sikkerhetsmessige utfordringer det innebærer. Tjenester som Uber er spesielt attraktive i områder der offentlig transport er dårlig utbygget, som i praksis gjelder nesten hele USA med unntak av et par storbyer.